"Резервы накопят в январе-феврале": РФ готовит масштабное наступление на Украину, — Аретсович

По словам советника ОП, российские войска будут пытаться перехватить инициативу на фронте. При чем происходить это будет долго, так как они хотят выйти к значимым результатам к годовщине войны.

Related video

Российские войска собираются организовать новое большое наступление на Украину, а потому тщательно готовят свои резервы. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович на YouTube-канале Фейгин LIVE.

По его словам, военное руководство России надеется, что для него ситуация изменится в лучшую сторону в январе-феврале, так как в это время уже будут подготовлены резервы. А на данный момент россияне пытаются истощить ВСУ, бросая в бессмысленные атаки наемников, которые были завербованы в тюрьмах.

"Спустить десятки тысяч заключенных, погубить их в бессмысленных атаках, таким образом освободив тюрьмы", — сказал Арестович.

Кроме того, по словам советника ОП, Беларусь представляет собой отвлекающее направление. Идет активная информационная операция, цель которой состоит в том, чтобы удерживать определенные украинские силы на севере страны.

Арестович заявил, что ВСУ не могут перебросить на другие направления достаточное количество войск, поскольку нужно прикрывать границу с севера.

"Ну, мы посмотрим куда оно и чего изменится, потому что мы не собираемся сидеть и ждать. Но ситуация достаточно неприятная", — сказал Арестович.

Советник ОП считает, что до конца февраля российские оккупанты будут предпринимать серьезные усилия по перехвату инициативы на фронте. Россияне будут пытаться прорваться в определенных местах, захватить новые территории. Однако у них нет достаточных средств, чтобы сделать это быстро.

"Они будут давить так же, как под Бахмутом. Долго, нудно, продавливать, чтобы к годовщине войны выйти к каким-то результатам", — сказал Аретсович.

[ + – ] Арестович на YouTube-канале Фейгин LIVE

Ранее Фокус писал, что Кулеба рассказал, когда РФ снова может ударить по Украине. По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, о подготовке к большому наступлению РФ косвенно может свидетельствовать подготовка новых призывников.

Также сообщалось, что в ВСУ раскрыли тактику боя "Группы Вагнера". В ВСУ сообщили, что масштабные потери не деморализуют "Группу Вагнера", так как квалифицированный личный состав и руководство не участвует в рискованных штурмах украинских позиций.