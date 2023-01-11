"У России есть все ресурсы для раскрытия потенциала", — Путин (видео)

В своем обращении к правительству президент РФ пожаловался на отсутствие контрактов по производству самолетов и заявил, что ничего из того, что предрекал враг, не сбылось.

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Владимир Путин заявил, что у России есть достаточно ресурсов для выполнения приоритетных программ. Об этом президент РФ сообщил в среду, 11 января, в ходе видео-конференции с правительством, передает российское агентство "РИА новости".

"Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в "специальной военной операции", при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей. Все ресурсы для этого у нас есть", — заявил российский лидер.

Путин также высказался об оккупированных территориях Украины, которые в Росси считают "новыми субъектами федерации". Президент РФ надеется, что к 2030 году оккупированные населенные пункты должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры и уровню социальных услуг.

"Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно шаг за шагом добиваться их, добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему", — заявил Путин.

Также глава РФ рассуждал о неких успехах страны и заслугах общества и правительства в том, что с Россией якобы не произошло то, что ей предрекали.

"Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря гражданам России, их собранности, всей нашей собранности и готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это результат работы правительства", — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер пожаловался на отсутствие заказов у предприятий по производству самолетов.

"Мне директора говорят, что нет контрактов на предприятиях. Чего вы дурака валяете? Когда будут контракты? Вот на эти вопросы нужно отвечать сегодня", — сокрушался президент России.

Напомним, 11 января The Washington Post написал, что Владимир Путин тайно помиловал десятки осужденных еще до того, как они были отправлены воевать в Украину в составе "группы Вагнера".

В тот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Путин не может одержать победу в войне против Украины. Поэтому у него остается один вариант — признать поражение. Однако вместо того, чтобы смотреть правде в глаза и искать выход, российский президент бросает на войну все больше ресурсов в попытке одержать победу.