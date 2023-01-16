Не задекларировал виллу в Испании: НАБУ объявило подозрение топ-соратнику Порошенко (видео)

Действующий нардеп Артур Герасимов, как считают правоохранители, не задекларировал двухэтажный особняк и паркоместо в европейской стране, которые были приобретены в 2013 году за 190 тысяч евро.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили подозрение действующему народному депутату, которого подозревают в недостоверном декларировании имущества. Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

По данным ведомства, подозрение было объявлено народному депутату IX созыва, которого обвиняют во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год.

В частности, как отмечают правоохранители, нардеп не задекларировал двухэтажное жилое помещение и паркоместо в испанском Аликанте, которыми он владеет совместно с женой. В пресс-релизе сказано, что указанную недвижимость действующий парламентарий купил еще в 2013 году за 190 тысяч евро.

"Также незадекларированными оказались свыше $1,6 тысяч на счетах украинских банках. Расследование этих фактов НАБУ и САП начали после публикаций журналистов программы "Схемы", — добавили в пресс-службе НАБУ.

Антикоррупционное бюро не уточняет, о каком именно нардепе идет речь. По словам парламентария от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, подозрение объявили топ-соратнику пятого президента Петра Порошенко Артуру Герасимову. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на свои источники, также подтверждает, что речь идет о народном депутате из фракции "Европейская солидарность".

На момент публикации материала ни пресс-служба политической партии, ни сам Артур Герасимов официально не комментировали информацию об объявлении подозрения в недостоверном декларировании.

Отметим, что программа "Схемы" еще в 2021 году выпустила журналистское расследование, которое было посвящено топ-соратнику пятого президента Петра Порошенко. Авторы материала утверждали, что Артур Герасимов приобрел недвижимость в Испании до аннексии Крыма и не внес информацию о нем в свою электронную декларацию за 2020 год.

Особняк, по данным "Схем", расположен на побережье Средиземного моря в одной из провинций Аликанте. Совладельцами элитной недвижимости являются Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова, однако парламентарий не внес эту информацию в электронную декларацию.

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"На первом этаже расположены — прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором этаже — коридор, три спальни, ванная и две террасы", — цитировали журналисты справку из реестра недвижимости Испании.

Площадь особняка в Аликанте, как говорилось в расследовании, составляет 120 квадратных метров, а его стоимость на момент покупки составляла 190 тысяч евро.

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Отметим, что в середине ноября 2022 года НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата от "БПП" Александра Грановского, которого обвиняют в совершении коррупционных правонарушений на сумму в 93 млн гривен.

После Нового года СБУ объявила о задержании заместителя главы Одесской ОВА Олега Муратова по подозрению в вымогательстве взятки в размере $35 тысяч.