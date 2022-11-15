НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от "БПП" Грановского по обвиненям в коррупции на 93 млн
Александр Грановский, по мнению правоохранителей, причастен к созданию коррупционной схемы, из-за которой "Одесский припортовый завод" получил ущерб в размере почти 100 млн гривен.
Национальное антикоррупционное бюро разыскивает народного депутата VIII созыва Александра Грановского по обвинениям в создании коррупционной схемы. Об этом информирует пресс-служба НАБУ в Facebook.
По данным ведомства, нардепу VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" Александру Грановскому 21 октября было предъявлено подозрение.
Парламентария подозревают в создании коррупционной схемы, в результате которой "Одесскому припортовому заводу" был нанесен ущерб в размере 93,3 млн гривен.
"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)", — говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.
Отметим, что 21 октября НАБУ и САП предъявили подозрение бывшему народному депутату Украины в организации схемы, по которой государственный "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. Действия обвиняемого, по данным силовиков, принесли ущерб госпредприятию в размере 93,3 млн гривен.
НАБУ и САП не уточнили, кому было предъявлено подозрение в осуществлении неправомерных действий, однако Центр противодействия коррупции сообщил, что речь идет о нардепе VIII созыва от фракции "БПП" Александре Грановском.
В пресс-релизе Национального антикоррупционного бюро также было сказано, что на сегодняшний момент местонахождение подозреваемого народного депутата не установлено, а в уголовном производстве также фигурируют еще четыре участника схемы, среди которых — топ-чиновники "Одесского припортового завода".