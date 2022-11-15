НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от "БПП" Грановского по обвиненям в коррупции на 93 млн

Александр Грановский, по мнению правоохранителей, причастен к созданию коррупционной схемы, из-за которой "Одесский припортовый завод" получил ущерб в размере почти 100 млн гривен.

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Национальное антикоррупционное бюро разыскивает народного депутата VIII созыва Александра Грановского по обвинениям в создании коррупционной схемы. Об этом информирует пресс-служба НАБУ в Facebook.

По данным ведомства, нардепу VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" Александру Грановскому 21 октября было предъявлено подозрение.

Парламентария подозревают в создании коррупционной схемы, в результате которой "Одесскому припортовому заводу" был нанесен ущерб в размере 93,3 млн гривен.

"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)", — говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

[ + – ] НАБУ разыскивает Александра Грановского по подозрению в коррупции

Отметим, что 21 октября НАБУ и САП предъявили подозрение бывшему народному депутату Украины в организации схемы, по которой государственный "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. Действия обвиняемого, по данным силовиков, принесли ущерб госпредприятию в размере 93,3 млн гривен.

НАБУ и САП не уточнили, кому было предъявлено подозрение в осуществлении неправомерных действий, однако Центр противодействия коррупции сообщил, что речь идет о нардепе VIII созыва от фракции "БПП" Александре Грановском.

В пресс-релизе Национального антикоррупционного бюро также было сказано, что на сегодняшний момент местонахождение подозреваемого народного депутата не установлено, а в уголовном производстве также фигурируют еще четыре участника схемы, среди которых — топ-чиновники "Одесского припортового завода".