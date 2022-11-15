НАБУ оголосило в розшук екснардепа від "БПП" Грановського за звинуваченнями у корупції на 93 млн

Олександр Грановський, на думку правоохоронців, причетний до створення корупційної схеми, через яку "Одеський припортовий завод" завдав збитків у розмірі майже 100 млн гривень.

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Національне антикорупційне бюро розшукує народного депутата VIII скликання Олександра Грановського за звинуваченнями у створенні корупційної схеми. Про це інформує пресслужба НАБУ у Facebook.

За даними відомства, нардепу VIII скликання від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександру Грановському 21 жовтня було пред'явлено підозру.

Парламентаря підозрюють у створенні корупційної схеми, внаслідок якої "Одеському припортовому заводу" було завдано збитків у розмірі 93,3 млн гривень.

"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)", — йдеться у повідомленні антикорупційного відомства.

[ + – ] НАБУ розшукує Олександра Грановського за підозрою у корупції

Зазначимо, що 21 жовтня НАБУ та САП пред'явили підозру колишньому народному депутату України в організації схеми, за якою державний "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеної компанії за цінами, нижчими від ринкових. Дії обвинуваченого, за даними силовиків, завдали шкоди держпідприємству у розмірі 93,3 млн гривень.

НАБУ та САП не уточнили, кому було пред'явлено підозру у здійсненні неправомірних дій, проте Центр протидії корупції повідомив, що йдеться про нардепа VIII скликання від фракції "БПП" Олександра Грановського.

У пресреліз Національного антикорупційного бюро також було сказано, що на сьогоднішній момент місцеперебування підозрюваного народного депутата не встановлено, а у кримінальному провадженні також фігурують ще чотири учасники схеми, серед яких — топчиновники "Одеського припортового заводу".