Не задекларував віллу в Іспанії: НАБУ оголосило підозру топсоратнику Порошенка (відео)

Чинний нардеп Артур Герасимов, як вважають правоохоронці, не задекларував двоповерховий маєток і паркомісце в європейській країні, придбані у 2013 році за 190 тисяч євро.

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Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили підозру чинному народному депутату, якого підозрюють у недостовірному декларуванні майна. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними відомства, підозра була оголошена народному депутату IX скликання, якого звинувачують у внесенні недостовірних даних в електронну декларацію за 2020 рік.

Зокрема, як зазначають правоохоронці, нардеп не задекларував двоповерхове житлове приміщення та паркомісце в іспанському Аліканте, якими він володіє спільно з дружиною. У пресрелізі сказано, що вказану нерухомість чинний парламентар купив ще у 2013 році за 190 тисяч євро.

"Також незадекларованими виявилося понад $1,6 тисячі на рахунках українських банків. Розслідування цих фактів НАБУ та САП розпочали після публікацій журналістів програми "Схеми", — додали в пресслужбі НАБУ.

Антикорупційне бюро не уточнює, про якого саме нардепа йдеться. За словами парламентаря від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, підозру оголосили топсоратнику п'ятого президента Петра Порошенка Артуру Герасимову. Агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на свої джерела, також підтверджує, що йдеться про народного депутата з фракції "Європейська солідарність".

На момент публікації матеріалу ні пресслужба політичної партії, ні сам Артур Герасимов офіційно не коментували інформацію про оголошення підозри в недостовірному декларуванні.

Зазначимо, що програма "Схеми" ще 2021 року випустила журналістське розслідування, яке було присвячене топсоратнику п'ятого президента Петра Порошенка. Автори матеріалу стверджували, що Артур Герасимов придбав нерухомість в Іспанії до анексії Криму та не вніс інформацію про нього у свою електронну декларацію за 2020 рік.

Маєток, за даними "Схем", розташований на узбережжі Середземного моря в одній з провінцій Аліканте. Співвласниками елітної нерухомості є Артур Герасимов і його дружина Наталія Бухалова, проте парламентар не вніс цю інформацію в електронну декларацію.

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"На першому поверсі розташовані передпокій, коридор, спальня, кухня, галерея, ванна кімната, вітальня, тераса та сходи на другий поверх. На другому поверсі — коридор, три спальні, ванна та дві тераси", — цитували журналісти довідку з реєстру нерухомості Іспанії.

Площа маєтку в Аліканті, як ішлося в розслідуванні, становить 120 квадратних метрів, а його вартість на момент покупки становила 190 тисяч євро.

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Зазначимо, що в середині листопада 2022 року НАБУ оголосило в розшук колишнього народного депутата від "БПП" Олександра Грановського, якого звинувачують у скоєнні корупційних правопорушень на суму 93 млн гривень.

Після Нового року СБУ оголосила про затримання заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова за підозрою у вимаганні хабара в розмірі $35 тисяч.