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Політика

Не задекларував віллу в Іспанії: НАБУ оголосило підозру топсоратнику Порошенка (відео)

Петро Порошенко Артур Герасимов ЄС Верховна Рада
НАБУ оголосило підозру нардепу від "ЄС" Артуру Герасимову

Чинний нардеп Артур Герасимов, як вважають правоохоронці, не задекларував двоповерховий маєток і паркомісце в європейській країні, придбані у 2013 році за 190 тисяч євро.

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Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили підозру чинному народному депутату, якого підозрюють у недостовірному декларуванні майна. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними відомства, підозра була оголошена народному депутату IX скликання, якого звинувачують у внесенні недостовірних даних в електронну декларацію за 2020 рік.

Зокрема, як зазначають правоохоронці, нардеп не задекларував двоповерхове житлове приміщення та паркомісце в іспанському Аліканте, якими він володіє спільно з дружиною. У пресрелізі сказано, що вказану нерухомість чинний парламентар купив ще у 2013 році за 190 тисяч євро.

"Також незадекларованими виявилося понад $1,6 тисячі на рахунках українських банків. Розслідування цих фактів НАБУ та САП розпочали після публікацій журналістів програми "Схеми", — додали в пресслужбі НАБУ.

Антикорупційне бюро не уточнює, про якого саме нардепа йдеться. За словами парламентаря від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, підозру оголосили топсоратнику п'ятого президента Петра Порошенка Артуру Герасимову. Агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на свої джерела, також підтверджує, що йдеться про народного депутата з фракції "Європейська солідарність".

На момент публікації матеріалу ні пресслужба політичної партії, ні сам Артур Герасимов офіційно не коментували інформацію про оголошення підозри в недостовірному декларуванні.

Зазначимо, що програма "Схеми" ще 2021 року випустила журналістське розслідування, яке було присвячене топсоратнику п'ятого президента Петра Порошенка. Автори матеріалу стверджували, що Артур Герасимов придбав нерухомість в Іспанії до анексії Криму та не вніс інформацію про нього у свою електронну декларацію за 2020 рік.

Маєток, за даними "Схем", розташований на узбережжі Середземного моря в одній з провінцій Аліканте. Співвласниками елітної нерухомості є Артур Герасимов і його дружина Наталія Бухалова, проте парламентар не вніс цю інформацію в електронну декларацію.

Артур Герасимов нерухомість маєток Іспанія Аліканте підозра НАБУ Fullscreen
Артур Герасимов не задекларував майно в Іспанії
Артур Герасимов нерухомість маєток Іспанія Аліканте підозра НАБУ Fullscreen
Артур Герасимов не задекларував майно в Іспанії

"На першому поверсі розташовані передпокій, коридор, спальня, кухня, галерея, ванна кімната, вітальня, тераса та сходи на другий поверх. На другому поверсі — коридор, три спальні, ванна та дві тераси", — цитували журналісти довідку з реєстру нерухомості Іспанії.

Площа маєтку в Аліканті, як ішлося в розслідуванні, становить 120 квадратних метрів, а його вартість на момент покупки становила 190 тисяч євро.

Журналісти програми "Схеми" знайшли елітну нерухомість Артура Герасимова в Іспанії

Зазначимо, що в середині листопада 2022 року НАБУ оголосило в розшук колишнього народного депутата від "БПП" Олександра Грановського, якого звинувачують у скоєнні корупційних правопорушень на суму 93 млн гривень.

Після Нового року СБУ оголосила про затримання заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова за підозрою у вимаганні хабара в розмірі $35 тисяч.