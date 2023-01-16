Пользователи возмущены: в Twitter Верховной Рады попало фото ребенка, сгенерированное ИИ

Фейковый снимок вызвал бурю негодования среди украинцев, которые попросили немедленно удалить публикацию.

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Пресс-служба Верховной Рады Украины опубликовала пост в Twitter об обстреле Днепра, в котором использовалась ненастоящая фотография ребенка. Как сообщила в Facebook журналист и медиа-эксперт Елена Дуб, фото было сгенерировано искусственным интеллектом.

"SMM-зашквар в твиттере Верховной Рады. Сделали твит о Днепре, проиллюстрировав ненастоящим фото "ребенка", сгенерированным искусственным интеллектом", — написала Дуб.

Фото: Facebook

По ее словам, пост был удален через 20 минут после публикации, но за это время пользователи сети успели написать массу гневных комментариев.

[ + – ] Спустя время публикация стала недоступна

"В комментариях — массовое возмущение и я его понимаю, потому что такая "коммуникация" несвоевременная, вредная и вредительская", — отмечает журналист.

В комментариях подписчики возмутились тем, что подобные случаи формируют негативное мнение об украинских официальных источниках информации, которые подают недостоверные сведения и иллюстрируют их фейковыми снимками. Также пользователи попросили немедленно удалить пост, назвав его позорным.

Ранее сообщалось, что советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал трагедию в Днепре, которая произошла во время ракетного удара ВС РФ. 14 января он сказал, что многоэтажный дом в Днепре мог пострадать от ракеты, которую сбили силы ПВО Украины.

Заявление советника вызвало волну критики в его адрес. 15 января Арестович извинился за свои слова о причастности ВСУ к трагедии в Днепре, но позже удалил свой пост и написал новый, в котором в адрес своих критиков применил поговорку "про московских вшей и украинских гнид".

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