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Политика Российско-украинская война

Пользователи возмущены: в Twitter Верховной Рады попало фото ребенка, сгенерированное ИИ

фото ии в твиттере верховной рады
Фото: Facebook | Скриншот фотографии со страницы в Twitter Вреховной Рады

Фейковый снимок вызвал бурю негодования среди украинцев, которые попросили немедленно удалить публикацию.

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Пресс-служба Верховной Рады Украины опубликовала пост в Twitter об обстреле Днепра, в котором использовалась ненастоящая фотография ребенка. Как сообщила в Facebook журналист и медиа-эксперт Елена Дуб, фото было сгенерировано искусственным интеллектом.

"SMM-зашквар в твиттере Верховной Рады. Сделали твит о Днепре, проиллюстрировав ненастоящим фото "ребенка", сгенерированным искусственным интеллектом", — написала Дуб.

фото ребенка с твиттера верховной рады Fullscreen
Фото: Facebook

По ее словам, пост был удален через 20 минут после публикации, но за это время пользователи сети успели написать массу гневных комментариев.

твиттер верховной рады Fullscreen
Спустя время публикация стала недоступна

"В комментариях — массовое возмущение и я его понимаю, потому что такая "коммуникация" несвоевременная, вредная и вредительская", — отмечает журналист.

твиттер верховной рады Fullscreen
твиттер верховной рады Fullscreen

В комментариях подписчики возмутились тем, что подобные случаи формируют негативное мнение об украинских официальных источниках информации, которые подают недостоверные сведения и иллюстрируют их фейковыми снимками. Также пользователи попросили немедленно удалить пост, назвав его позорным.

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Ранее сообщалось, что советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал трагедию в Днепре, которая произошла во время ракетного удара ВС РФ. 14 января он сказал, что многоэтажный дом в Днепре мог пострадать от ракеты, которую сбили силы ПВО Украины.

Заявление советника вызвало волну критики в его адрес. 15 января Арестович извинился за свои слова о причастности ВСУ к трагедии в Днепре, но позже удалил свой пост и написал новый, в котором в адрес своих критиков применил поговорку "про московских вшей и украинских гнид".

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