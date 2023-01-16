Користувачі обурені: у Twitter Верховної Ради потрапило фото дитини, згенероване ШІ

Фейковий знімок викликав обурення серед українців, які попросили негайно видалити публікацію.

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Пресслужба Верховної Ради України опублікувала пост у Twitter про обстріл Дніпра, де використовувалась несправжня фотографія дитини. Як повідомила у Facebook журналістка та медіаекспертка Олена Дуб, фото було згенероване штучним інтелектом.

"SMM-зашквар у твіттері Верховної Ради. Зробили твіт про Дніпро, проілюструвавши несправжнім фото "дитини", згенерованим штучним інтелектом", — написала Дуб.

Фото: Facebook

За її словами, пост було видалено через 20 хвилин після публікації, але за цей час користувачі мережі встигли написати багато гнівних коментарів.

[ + – ] Через деякий час публікація стала недоступною

"У коментарях — масове обурення, і я його розумію, бо така "комунікація" є несвоєчасною, шкідливою та шкідницькою", — зазначає журналістка.

У коментарях підписники обурилися тим, що подібні випадки формують негативну думку про українські офіційні джерела інформації, які подають недостовірні відомості й ілюструють їх фейковими знімками. Також користувачі попросили негайно видалити пост, назвавши його ганебним.

Раніше повідомлялося, що радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував трагедію в Дніпрі, яка сталася під час ракетного удару ЗС РФ. 14 січня він сказав, що багатоповерховий будинок у Дніпрі міг постраждати від ракети, яку збили сили ППО України.

Заява радника викликала хвилю критики на його адресу. 15 січня Арестович вибачився за свої слова про причетність ЗСУ до трагедії в Дніпрі, але пізніше видалив свій пост і написав новий, у якому на адресу своїх критиків застосував приказку "про московських вошей і українських гнид".

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