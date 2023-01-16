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Користувачі обурені: у Twitter Верховної Ради потрапило фото дитини, згенероване ШІ

фото ші у твіттері Верховної Ради
Фото: Facebook | Скриншот фотографії зі сторінки у Twitter Вреховної Ради

Фейковий знімок викликав обурення серед українців, які попросили негайно видалити публікацію.

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Пресслужба Верховної Ради України опублікувала пост у Twitter про обстріл Дніпра, де використовувалась несправжня фотографія дитини. Як повідомила у Facebook журналістка та медіаекспертка Олена Дуб, фото було згенероване штучним інтелектом.

"SMM-зашквар у твіттері Верховної Ради. Зробили твіт про Дніпро, проілюструвавши несправжнім фото "дитини", згенерованим штучним інтелектом", — написала Дуб.

фото дитини з твіттера Верховної Ради Fullscreen
Фото: Facebook

За її словами, пост було видалено через 20 хвилин після публікації, але за цей час користувачі мережі встигли написати багато гнівних коментарів.

твіттер Верховної Ради Fullscreen
Через деякий час публікація стала недоступною

"У коментарях — масове обурення, і я його розумію, бо така "комунікація" є несвоєчасною, шкідливою та шкідницькою", — зазначає журналістка.

твіттер Верховної Ради Fullscreen
твіттер Верховної Ради Fullscreen

У коментарях підписники обурилися тим, що подібні випадки формують негативну думку про українські офіційні джерела інформації, які подають недостовірні відомості й ілюструють їх фейковими знімками. Також користувачі попросили негайно видалити пост, назвавши його ганебним.

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Раніше повідомлялося, що радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував трагедію в Дніпрі, яка сталася під час ракетного удару ЗС РФ. 14 січня він сказав, що багатоповерховий будинок у Дніпрі міг постраждати від ракети, яку збили сили ППО України.

Заява радника викликала хвилю критики на його адресу. 15 січня Арестович вибачився за свої слова про причетність ЗСУ до трагедії в Дніпрі, але пізніше видалив свій пост і написав новий, у якому на адресу своїх критиків застосував приказку "про московських вошей і українських гнид".

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