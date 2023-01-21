"Прогнозов не было": Умеров опроверг заявления о крупном наступлении России

Рустем Умеров заявил, что "не называл направления возможных атак". Американские журналисты исправили статью, но оставили цитату политического деятеля о "готовящихся ударах со стороны Черного моря, Беларуси, Луганской и Донецкой областей".

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20 января издание The Daily Beast в своей статье привело слова члена украинской группы по переговорам с Россией, экс-народного депутата и главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова о возможном наступлении армии России в феврале 2023 года. 21 января он сообщил в Facebook, что американские журналисты совершили ошибку.

Согласно первоначальной версии статьи, сохраненной на ресурсе web.archive.org, Рустем Умеров заявил: Кремль готовится к новому наступлению в феврале 2023 года. Российская армия может ударить с трех направлений: с севера, где находится Беларусь, и с юга, где Россия оккупировала Крым и город Мелитополь в Запорожской области.

"Российские войска окружат нас с 240 градусов, атакуют со стороны Черного моря, со стороны Белоруссии, Луганской и Донецкой областей", — процитировало СМИ Рустема Умерова.

В своем посте чиновник опроверг слова, указанные в тексте статьи: "Никаких прогнозов и предсказаний во время разговора с изданием Daily Beast с моей стороны не было отмечено".

[ + – ] Скриншот поста Рустема Умерова в Facebook с опровержением статьи The Daily Beast Фото: Фокус

Далее Рустем Умеров добавил, что издание оперативно отреагировало на его обращение и указало "корректную формулировку". Как убедился Фокус, в обновленной версии материала редакция Daily Beast переписала абзац, в котором упоминается предполагаемое февральское наступление, следующим образом:

"Рустем Умеров, член группы по переговорам с Россией, сказал, что Кремль, возможно, готовится к новому наступлению. Он сказал, что Украине угрожают со многих направлений, но не уточнил, откуда могут исходить атаки".

Тем не менее журналисты оставили цитату, в которой упоминается окружение Украины и атаки со стороны Беларуси, Черного Моря, Донецкой и Луганской областей.

[ + – ] Скриншот обновленной статьи The Daily Beast с цитатой Рустема Умерова Фото: Фокус

В сентябре Верховная Рада избрала Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества. Тогда он сложил мандат народного депутата, полученный после избрания в парламент от партии "Голос" в 2019 году.

На днях Вооруженные силы Канады сообщили, что ВС РФ вряд ли сможет совершить прорыв в Запорожской области. По информации разведки, оккупанты слишком слабо оснащены и обучены для масштабного наступления.