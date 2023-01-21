"Прогнозів не було": Умєров спростував заяви про великий наступ Росії

Рустем Умєров заявив, що "не називав напрямки можливих атак". Американські журналісти виправили статтю, але залишили цитату політичного діяча про "підготовку ударів з боку Чорного моря, Білорусі, Луганської та Донецької областей".

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20 січня видання The Daily Beast у своїй статті навело слова члена української групи з переговорів з Росією, екснародного депутата та голови Фонду державного майна Рустема Умерова про можливий наступ армії Росії в лютому 2023 року. 21 січня він повідомив у Facebook, що американські журналісти припустилися помилки.

Згідно з початковою версією статті, збереженої на ресурсі web.archive.org, Рустем Умєров заявив: Кремль готується до нового наступу в лютому 2023 року. Російська армія може вдарити з трьох напрямків: з півночі, де знаходиться Білорусь, та з півдня, де Росія окупувала Крим та місто Мелітополь у Запорізькій області.

"Російські війська оточать нас із 240 градусів, атакують з боку Чорного моря, з боку Білорусії, Луганської та Донецької областей", — процитувало ЗМІ Рустема Умєрова.

У своєму посту чиновник спростував слова, зазначені в тексті статті: "Жодних прогнозів і передбачень під час розмови з виданням Daily Beast з мого боку не було зазначено".

[ + – ] Скриншот посту Рустема Умєрова у Facebook із спростуванням статті The Daily Beast Фото: Фокус

Далі Рустем Умєров додав, що видання оперативно відреагувало на його звернення та вказало "коректне формулювання". Як переконався Фокус, в оновленій версії матеріалу редакція Daily Beast переписала абзац, в якому згадується ймовірний лютневий наступ, так:

"Рустем Умєров, член групи з переговорів з Росією, сказав, що Кремль, можливо, готується до нового наступу. Він сказав, що Україні загрожують з багатьох напрямків, але не уточнив, звідки можуть виходити атаки".

Проте журналісти залишили цитату, в якій згадується оточення України та атаки з боку Білорусі, Чорного Моря, Донецької та Луганської областей.

[ + – ] Скриншот оновленої статті The Daily Beast з цитатою Рустема Умєрова Фото: Фокус

У вересні Верховна Рада обрала Рустема Умєрова новим головою Фонду державного майна. Тоді він склав мандат народного депутата, здобутий після обрання до парламенту від партії "Голос" у 2019 році.

Днями Збройні сили Канади повідомили, що ЗС РФ навряд чи зможе зробити прорив у Запорізькій області. За інформацією розвідки, окупанти надто слабко оснащені та навчені для масштабного наступу.