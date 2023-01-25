Войска США "оккупируют" Германию со времен Второй мировой войны, — Путин (видео)

Президент РФ заявил, что некоторые немецкие политики якобы говорили, что после Второй Мировой войны Германия "никогда не была в полном смысле этого слова, суверенным государством".

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Российский президент Владимир Путин заявил, что в Германии со времен Второй Мировой войны находятся "оккупационные войска" США. Об этом он сказал во время встречи со студентами в Московском государственном университете 25 января.

Он заявил, что Германия "является самой большой страной в Европе и экономическим гигантом".

"После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на 4 сектора: американский, английский, французский и советский. Так вот Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса. А Соединенные Штаты нет", — сказал Путин.

Он заявил, что американские войска на территории Германии находятся как формально, так и фактически. По его мнению, "их там очень много".

Кроме того, по слова российского президента, некоторые немецкие политики якобы заявляли, что после Второй Мировой войны Германия "никогда не была в полном смысле этого слова, суверенным государством".

"И это не я говорю. Это говорят выдающиеся – хочу это подчеркнуть, не ориентированные на Россию, а ориентированные на Германию – политики", – сказал Путин и добавил, что "так или иначе, но суверенитет будет возвращено Европе".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 25 января Путин заявил, что целью так называемой "спецоперации" в Украине является "защита России".

Кроме того, ранее Фокус информировал, что 25 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал слова некоторых политиков в Германии, которые опасаются эскалации конфликта с Россией из-за поставок Украине основных боевых танков Leopard 2