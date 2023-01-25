Ядерный шантаж Путина: в НАТО рассказали, как ответит Кремль на поставки танков Украине

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, "ядерная риторика" России совершенно безответственна и опасна, хотя риск применения ядерного оружия и невелик.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал слова некоторых политиков в Германии, которые опасаются эскалации конфликта с Россией из-за поставок Украине основных боевых танков Leopard 2. На фоне заявлений в Кремле об угрозе ядерной войны, такие поставки могут спровоцировать ядерную эскалацию, однако риск применения оружия массового уничтожения невелик, хотя сама "ядерная риторика" Кремля вполне опасна. К такому выводу пришел Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов Die Welt.

"Риск применения ядерного оружия невелик. Но российская ядерная риторика совершенно безответственна и опасна. Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и поэтому ее нельзя вести", — подчеркнул генсек Альянса.

По его словам, несмотря на все слова российских политиков об угрозе ядерной эскалации, западные союзники внимательно следят за шагами Москвы и не допустят ядерного шантажа, поскольку в противном случае это дало бы повод прибегать каждый раз к ядерной угрозе, когда Россия хотела бы чего-то добиться.

С другой стороны, интересы безопасности стран НАТО заключаются в том, чтобы Украина выжила как суверенное и свободное государство, иначе такие лидеры как президент Владимир Путин могут понимать, что смогут добиваться своих геополитических целей с помощью грубой силы. Столтенберг считает, что Путину не должно сойти с рук развязывание агрессивной войны против Украины, поэтому поставки тяжелой военной техники совершенно необходимо.

"Все наши интересы безопасности заключаются в том, чтобы Украина добилась своего. Конечно, большинство войн заканчивается за столом переговоров. Но то, чего Украина может добиться в ходе таких переговоров, неразрывно связано с военной ситуацией. Поэтому, если мы хотим, чтобы Украина выжила как суверенная и свободная страна, необходимо действовать сейчас. Больше тяжелой техники для Украины просто необходимо", — подытожил Столтенберг.

Напомним, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 января заявил, что поражение России в полномасштабной войне с Украиной спровоцирует начало ядерной войны. По его словам, ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их дальнейшая судьба.

Президент Польши Анджей Дуда 24 января призвал лидеров западных стран предоставить Украине бригаду танков Leopard 2 "в качестве подарка" для отражения возможного нового наступления российских войск. По его словам, это решение необходимо принять, чтобы бойцы ВСУ смогли выгнать оккупантов с украинской земли.