Ядерний шантаж Путіна: у НАТО розповіли, як відповість Кремль на постачання танків Україні

На думку генсека Альянсу Єнса Столтенберга, "ядерна риторика" Росії абсолютно безвідповідальна та небезпечна, хоча ризик застосування ядерної зброї й невеликий.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував слова деяких політиків у Німеччині, які побоюються ескалації конфлікту з Росією через постачання Україні основних бойових танків Leopard 2. На тлі заяв у Кремлі про загрозу ядерної війни такі поставки можуть спровокувати ядерну ескалацію, проте ризик застосування зброї масового знищення невеликий, хоча сама "ядерна риторика" Кремля цілком небезпечна. Такого висновку дійшов Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів Die Welt.

"Ризик застосування ядерної зброї невеликий. Але російська ядерна риторика абсолютно безвідповідальна і небезпечна. Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти, і тому її не можна вести", — наголосив генсек Альянсу.

За його словами, попри всі слова російських політиків про загрозу ядерної ескалації, західні союзники уважно стежать за кроками Москви й не допустять ядерного шантажу, оскільки в іншому випадку це дало б привід вдаватися щоразу до ядерної погрози, коли Росія хотіла б чогось добитися.

З іншого боку, інтереси безпеки країн НАТО полягають у тому, щоб Україна вижила як суверенна та вільна держава, інакше такі лідери, як президент Володимир Путін, можуть розуміти, що зможуть добиватися своїх геополітичних цілей за допомогою грубої сили. Столтенберг вважає, що Путіну не повинно зійти з рук розв'язання агресивної війни проти України, тому постачання важкої військової техніки абсолютно необхідне.

"Усі наші інтереси безпеки полягають у тому, щоб Україна досягла свого. Звичайно, більшість війн закінчується за столом переговорів. Але те, чого Україна може досягти під час таких переговорів, нерозривно пов'язане з воєнною ситуацією. Тому, якщо ми хочемо, щоб Україна вижила як суверенна та вільна країна, необхідно діяти зараз. Більше важкої техніки для України просто необхідно", — підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв 19 січня заявив, що поразка Росії у повномасштабній війні з Україною спровокує початок ядерної війни. За його словами, ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня подальша доля.

Президент Польщі Анджей Дуда 24 січня закликав лідерів західних країн надати Україні бригаду танків Leopard 2 "як подарунок" для відбиття можливого нового наступу російських військ. За його словами, це рішення необхідно ухвалити, щоб бійці ЗСУ змогли вигнати окупантів з української землі.