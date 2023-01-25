Війська США "окупують" Німеччину з часів Другої світової війни, — Путін (відео)

Президент РФ заявив, що деякі німецькі політики нібито говорили, що після Другої Світової війни Німеччина "ніколи не була в повному розумінні цього слова, суверенною державою".

Related video

Російський президент Володимир Путін заявив, що в Німеччині від часів Другої Світової війни знаходяться "окупаційні війська" США. Про це він сказав під час зустрічі зі студентами у Московському державному університеті 25 січня.

Він заявив, що Німеччина "є найбільшою країною в Європі й економічним гігантом".

"Після Другої світової війни Німеччина була поділена, як відомо, на 4 сектори: американський, англійський, французький і радянський. Так от Радянський Союз оформив припинення цього окупаційного статусу. А Сполучені Штати ні", — сказав Путін.

Він заявив, що американські війська на території Німеччини перебувають як формально, так і фактично. На його думку, "їх там дуже багато".

Крім того, за словами російського президента, деякі німецькі політики нібито заявляли, що після Другої Світової війни Німеччина "ніколи не була в повному розумінні цього слова, суверенною державою".

"І це не я говорю. Це кажуть видатні — хочу це підкреслити, не орієнтовані на Росію, а орієнтовані на Німеччину — політики", — сказав Путін і додав, що "так чи інакше, але суверенітет буде повернуто Європі".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 25 січня Путін заявив, що метою так званої "спецоперації" в Україні є "захист Росії".

Крім того, раніше Фокус інформував, що 25 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував слова деяких політиків у Німеччині, які побоюються ескалації конфлікту з Росією через постачання Україні основних бойових танків Leopard 2.