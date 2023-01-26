Кто заменит Монастырского. Во главе МВД останется Клименко или найдут нового министра

После катастрофы и гибели руководства Министерства внутренних дел Украины – министра Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина, а также государственного секретаря МВД Юрия Лубковича, временно исполнять обязанности руководителя ведомства был назначен глава Национальной полиции Игорь Клименко. Ныне, как говорят эксперты, он один из возможных претендентов на эту должность, но могут быть и другие кандидаты.

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Устойчивость ведомства

После падения вертолета над Броварами в пригороде Киева прошла неделя. Министерство внутренних дел, которое в один момент лишилось руководителей, приходит в себя после трагедии. Как говорят эксперты, ведомству и государственной системы в целом удалось сохранить стабильность.

"Национальная полиция, миграционная, пограничная службы, Служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия – у всех есть свои руководители, – говорит Фокусу эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин. – МВД выполняет функции, как и любое министерство, формируя государственную политику в этой сфере, а все планы работы и развития этих ведомств во время войны давно определены".

Эксперт отмечает, что в устойчивости системы сомневаться не стоило бы вообще.

"Роль МВД в том, чтобы поддерживать стабильность и представлять интересы этих органов в правительстве. Если им нужны какие-то реструктуризации в бюджете – они идут в Кабмин через министерство, если им нужны какие-то изменения в законодательство – снова в Кабмин через министерство, и так далее. То есть, МВД, как и любое министерство, выполняет в основном представительские функции. В этом работа точно остается неизменной. За счет деполитизации этого ведомства, которая постепенно происходила с 2015 года, почти все оперативные процессы относятся к полномочиям руководителей пяти органов, а не к полномочиям министра. Даже за счет того, что исполняющий обязанности Игорь Клименко имеет другое основное место работы, риск того, что министерство начнет как-то не так работать, отсутствует", – продолжает Крапивин.

Что могло остановиться, так это реализация планов на будущее. "Возможно, снизится качество контроля за выполнением задач. Потому что, как мне известно, например, Евгений Енин всегда пытался вникать в детали, контролировать процессы лично", – отмечает политолог Олег Саакян.

Настоящий полицейский

В первые дни после трагедии эксперты говорили не только об устойчивости ведомства, но и о том, что важно оперативно назначить руководителя МВД, пусть и временного.

Поэтому уже спустя семь часов после падения вертолета в Броварах во время экстренного заседания Кабмина временно исполняющим обязанности министра был назначен генерал, начальник Нацполиции Игорь Клименко.

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Напомним, он – кадровый полицейский. В 1998-2004 годах работал в структуре управления МВД в Харьковской области, после в департаменте кадрового обеспечения МВД, а в 2015-м возглавил его. В 2017-м Клименко был назначен на должность заместителя руководителя Нацполиции – начальника департамента кадрового обеспечения. А после скандала, возникшего с упоминанием фамилии руководителя Нацполиции Сергея Князева (его экс-жена пыталась вывезти 650 тысяч евро), Клименко возглавил ведомство.

Евгений Крапивин говорит, что решение назначить Клименко исполняющим обязанности министра – быть может, единственно возможное: "В ситуации, которая сложилась, не было правильного или неправильного решения. Нигде не прописано, что делать, если погибает все высшее руководство ведомства. Если смотреть на принципы права и дух закона, то проблем нет. Логика была в том, чтобы найти самое крупное звено в структуре – а это Национальная полиция, и его руководителя сделать исполняющим обязанности всего министерства. При этом часть заместителей и начальники структурных подразделений продолжают функционировать. Но роль исполняющего обязанности – формальная, только для того, чтобы руководитель мог подписывать документы, и решения внутри МВС были легитимны".

Политическая должность

Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии говорит, что поиск министра на постоянной основе будет продолжаться. Как долго – сложно спрогнозировать. Гарань отмечает, что это действительно непросто.

"Мы должны помнить, что глава МВД – политическая должность, претендент не должен быть кадровым полицейским. А, например, как Монастырский – юристом. Кроме того, можно поискать среди экспертов, которые многие годы следят за реформой правоохранительных органов. Другой вопрос – захотят ли там искать", – отмечает эксперт.

[ + – ] Временно исполняющим обязанности министра назначен генерал, начальник Нацполиции Игорь Клименко

С точки зрения законодательства, исполняющий обязанности министра может выполнять свои функции так долго, сколько будет политической воли. Мы знаем историю и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая исполняла обязанности руководителя ведомства более двух лет и проводила реформы. Кроме того, после отставки главы СБУ Ивана Баканова Василий Малюк уже полгода руководит спецслужбой в статусе исполняющего обязанности.

"Но в случае Клименко руководство Нацполицией и министерством – все-таки двойная нагрузка (даже при условии, что у Нацполиции сейчас также есть и.о.) и конфликт интересов. Поэтому речь не может идти о годах и даже месяцах, – настаивает Крапивин. – В мирное время можно было бы говорить, что недопустимо, чтобы полицейский возглавлял министерство, требовать замену в ближайшие неделю-две. Но ввиду войны новые кадровые назначения, новое представление на министра внутренних дел требует некоторых усилий. То есть, нужно не просто выбрать того, кто больше всего нравится, а проводить спецпроверки".

В поисках министра

В то же время президент Владимир Зеленский уже сказал, что Монастырский и Енин – не те люди, которых можно легко заменить.

Сегодня, как и неделю тому назад, эксперты не берутся говорить, кто может заменить погибших. "Я соглашаюсь с тем, что Денис Монастырский был хорошим министром. К сожалению, было мало времени, чтобы себя проявить, тем более, с началом войны", – продолжает Крапивин.

Но все-таки можно попробовать спрогнозировать, кто может быть назначен на пост министра.

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В перечне кандидатов можно услышать фамилию народного депутата Сергея Ионушаса. Он после назначения Монастырского заменил его на посту главы профильного парламентского комитета. Упоминают и Василия Малюка. Он сейчас хотя и исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины, но до того был заместителем Монастырского. Правда, недолго – 10 дней.

Некоторые вспоминают об экс-министре МВД Арсене Авакове. Но вряд ли ему позволят вернуться, хотя в свое время он находил общий язык с президентом.

Кроме того, эксперты предполагают, что есть шансы остаться в кресле министра у руководителя Нацполиции Игоря Клименко. Недаром же его назначили не просто исполняющим обязанности, но и заместителем министра. Но это будет не политическое назначение.

Тем временем во фракции "Слуга народа" депутаты говорят, что поддержат ту кандидатуру, которую предложит Банковая.

По мнению политолога Владимира Фесенко, голосование не состоится до тех пор, пока Офис президента не подберет полностью устраивающую его кандидатуру, которая будет действовать в связке с президентом, а не выстраивать, как это было при министре Арсене Авакове, еще один центр власти.

Процедура назначения нового министра такова, что сначала Кабмин должен подать на согласование с парламентом кандидатуру нового главы МВД (происходить это должно сначала в рамках Комитета по правоохранительной деятельности), далее последует обсуждение и будет подготовлено соответствующее представление. После – голосование в зале.

"Министерство внутренних дел – одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому привлечены необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", – заявил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Продолжение реформ

"На самом деле у нас нет четких планов, куда должно развиваться МВД. Они и так проделали огромную работу, имею в виду переструктурирование многих процессов для поддержания порядка и на деоккупированных территориях, и в зонах, прилегающих к зонам боевых действий, и в целом на территории Украины. Произошло много изменений, которые трудно назвать реформами в классическом понимании", – говорит эксперт по уголовной юстиции Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин.

Он напоминает, что Европейский Союз, заявку на вступление в который Украина подала, выдвинул семь рекомендаций, фактически — требований, чтобы процесс мог быть завершен. Одна из этих рекомендаций – это принятие комплексного плана реформ органов правопорядка. Этот план на базе Офиса генерального прокурора уже разработан, а сейчас находится в Офисе президента на изучении.

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"Думаю, он будет в ближайшее время утвержден. А в нем предусмотрены реформы, в том числе и полиции. Правда, эти реформы для мирного времени. И, скорее всего, требований немедленно их воплотить не будет. Речь идет о классических требованиях: реформе следствия, цифровизации процесса, электронном уголовном производстве, новой системе оценки полиции. Все, что озвучивалось ранее, будет отражено в этом документе", — комментирует эксперт.

Война рано или поздно закончится, и вопрос концентрации власти в одних руках всегда будет стоять остро. Поэтому Национальная полиция должна быть до конца деполитизирована.

"В 2015 году ее отделили от МВД, и это было большое достижение. Но до сих пор глава МВД имеет большие полномочия. Например, согласовывает, кто будет заместителем председателя Нацпола, кто – руководителями полиции в областях. Так не должно быть. Пытались внести изменения при предшественнике Монастырского Арсене Авакове, но не удалось. Министерство не должно оказывать никакого влияния на кадровые назначения в полиции и ее оперативные планы. Многие иностранные эксперты удивляются, как Украине удалось сохранить эту норму. Изменения – это сложные, точечные решения, которые приведут к большим изменениям, которых никто не желает. Все хотят контролировать министров, контролировать полицию и как-то на них влиять", – добавляет Крапивин.