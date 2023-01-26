Министр МВД – политическая должность, ее не может занимать кадровый полицейский, — эксперт

Чтобы найти политика, способного возглавить министерство, может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Related video

После трагической гибели министра внутренних дел Дениса Монастырского, временно исполняющим обязанности был назначен глава Национальной полиции Игорь Клименко. Однако, должность министра считается политической. В материале Фокуса "Кто заменит Монастырского. Во главе МВД останется Клименко или найдут нового министра" эксперты рассказали, какие кандидаты рассматриваются или во главе ведомства останется исполняющий обязанности.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань, говорит, что будет продолжаться поиск министра на постоянной основе. Как долго – сложно спрогнозировать. Замечает, действительно, это не просто.

"Мы должны помнить, что министр МВД – политическая должность, претендент не должен быть кадровым полицейским. А, например, как Монастырский – юристом. Кроме того, можно поискать среди экспертов, которые многие годы следят за реформой правоохранительных органов. Другой вопрос – захотят ли там искать", – замечает он.

С точки зрения законодательства, исполняющий обязанности министра может выполнять свои функции так долго, сколько будет политической воли. Мы знаем историю в.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая исполняла обязанности руководителя ведомства более двух лет и проводила реформы. Кроме того, после отставки главы СБУ Ивана Баканова Василий Малюк уже полгода руководит спецслужбой в статусе исполняющего обязанности.

"Но в случае Клименко руководство Нацполицией и министерством – все-таки двойная нагрузка (даже при условии, что у Нацполиции сейчас также есть и.о.) и конфликт интересов. Поэтому речь не может идти о годах и даже месяцах, – говорит Фокусу эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин. – В мирное время можно было бы говорить, что недопустимо, чтобы полицейский возглавлял министерство, требовать замену в ближайшие неделю-две. Но ввиду войны новые кадровые назначения, новое представление на министра внутренних дел требует каких-либо усилий. То есть не просто брать того, кто больше всего нравится, а проводить спецпроверки".

Напомним, 18 января в результате крушения вертолета вблизи Киева погибло руководство Министерства внутренних дел Украины – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Подробнее о том, что будет с МВД после гибели руководства в авиакатастрофе, читайте в материале Фокуса.