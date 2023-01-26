Міністр МВС – політична посада, її не може обіймати кадровий поліцейський, – експерт

Щоб знайти політика, здатного очолити міністерство, може знадобитися від кількох тижнів до кількох місяців.

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Після трагічної загибелі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, тимчасово виконувачем обов'язків призначили голову Національної поліції Ігоря Клименка. Однак посада міністра вважається політичною. У матеріалі Фокусу "Хто замінить Монастирського. На чолі МВС залишиться Клименко або знайдуть нового міністра" експерти розповіли, які кандидати розглядаються чи на чолі відомства залишиться виконувач обов'язків.

Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань каже, що продовжуватиметься пошук міністра на постійній основі. Як довго, складно спрогнозувати. Зазначає, що справді це не просто.

"Ми маємо пам'ятати, що міністр МВС — політична посада, претендент не має бути кадровим поліцейським. А, наприклад, як Монастирський — юристом. Крім того, можна пошукати серед експертів, які багато років стежать за реформою правоохоронних органів. Інше питання — чи захочуть там шукати", — зауважує він.

З погляду законодавства виконувач обов'язків міністра може виконувати свої функції так довго, скільки буде політичної волі. Ми знаємо історію в. о. міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун, яка виконувала обов'язки керівника відомства понад два роки та проводила реформи. Крім того, після відставки голови СБУ Івана Баканова Василь Малюк уже пів року керує спецслужбою у статусі виконувача обов'язків.

"Але у разі Клименка керівництво Нацполіцією та міністерством — все-таки подвійне навантаження (навіть за умови, що у Нацполіції зараз також є в.о.) та конфлікт інтересів. Тому не може йтися про роки і навіть місяці, — каже Фокусу експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапивін. — У мирний час можна було б говорити, що неприпустимо, щоб поліцейський очолював міністерство, вимагати заміну в найближчі тиждень-два, але через війну нові кадрові призначення, нове подання на міністра внутрішніх справ вимагає будь-яких зусиль. Тобто не просто брати того, хто найбільше подобається, а проводити спецперевірки".

Нагадаємо, 18 січня внаслідок аварії вертольота поблизу Києва загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України — міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, а також державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Детальніше про те, що буде з МВС після загибелі керівництва в авіакатастрофі, читайте у матеріалі Фокусу.