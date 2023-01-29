Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов, — СМИ

Сама Наталия Королевская пока не прокомментировала информацию СМИ ни на камеру, ни в социальных сетях.

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Парламентарии от "Оппозиционного блока — За жизнь" Наталия Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение своих депутатских мандатов. Об этом сообщает "Украинская Правда".

Об этом журналисты медиа узнали от своих информаторов в парламенте и в бывшей фракции "ОПЗЖ".

Комментариев от самой Наталии Королевской пока не поступало. Нардеп также ничего не писала о своем решении покинуть стены парламента и в соцсетях. Последняя запись Королевской в Твиттере датируется еще 2021 годом.

Как Наталия Королевская связанна с Арабскими Эмиратами

По информации медиа "Украинская Правда", которое проводило собственное журналистское расследование, нардеп Наталия Королевская вместе с мужем Юрием Солодом с 24 февраля 2022 года перебралась на постоянное место жительства в ОАЭ.

Несколько раньше Королевская приобрела недвижимость в Дубае на сумму $10 миллионов у застройщика Emaar. Журналисты медиа утверждают, что нардеп купила апартаменты в Address Beach Resort.

Кроме того, по данным источников СМИ в дипломатических кругах, муж Королевской Юрий Солод даже оформил водительское удостоверение в ОАЭ. На это имеют право только резиденты этой страны.

Также в Дубае перед празднованием Нового года удалось зафиксировать старшего сына Королевской и Солода Ростислава.

Напомним, 27 января "Украинская Правда" опубликовала информацию о том, что Наталия Королевская и ее муж выехали из охваченной войной Украины в ОАЭ. Журналисты также заметили на побережье моря и других нардепов, которые приехали туда на отдых.

Фокус также писал, что в августе 2022 года УП выпустила расследование о "батальоне Монако" — украинских випах, отдыхающих на Лазурном берегу. Журналисты рассказали о том, как проводят время Григорий Суркис, Вадим Столар, Игорь Абрамович и другие.