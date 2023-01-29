Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів, — ЗМІ

Сама Наталія Королевська поки що не прокоментувала інформацію ЗМІ ні на камеру, ні в соціальних мережах.

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Парламентарії від "Опозиційного блоку — За життя" Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання своїх депутатських мандатів. Про це повідомляє "Українська правда".

Про це журналісти медіа дізналися від своїх інформаторів у парламенті й у колишній фракції "ОПЗЖ".

Коментарів від самої Наталії Королевської наразі не надходило. Нардепка також нічого не писала про своє рішення залишити стіни парламенту й у соцмережах. Останній запис Королевської у твітері датується ще 2021 роком.

Як Наталія Королевська пов'язана з Арабськими Еміратами

За інформацією медіа "Українська Правда", яке проводило власне журналістське розслідування, нардепка Наталія Королевська разом із чоловіком Юрієм Солодом із 24 лютого 2022 року перебралася на постійне місце проживання в ОАЕ.

Дещо раніше Королевська придбала нерухомість у Дубаї на суму $10 мільйонів у забудовника Emaar. Журналісти медіа стверджують, що нардепка купила апартаменти Address Beach Resort.

Крім того, за даними джерел ЗМІ в дипломатичних колах, чоловік Королевської Юрій Солод навіть оформив посвідчення водія в ОАЕ. На це мають право лише резиденти цієї країни.

Також у Дубаї перед святкуванням Нового року вдалося зафіксувати старшого сина Королівської та Солода Ростислава.

Нагадаємо, 27 січня "Українська Правда" опублікувала інформацію про те, що Наталія Королевська та її чоловік виїхали з охопленої війною України в ОАЕ. Журналісти також помітили на узбережжі моря й інших нардепів, які приїхали туди на відпочинок.

Фокус також писав, що в серпні 2022 року УП випустила розслідування про "батальйон Монако" — українських віпів, які відпочивають на Лазурному березі. Журналісти розповіли про те, як проводять час Григорій Суркіс, Вадим Столар, Ігор Абрамович та інші.