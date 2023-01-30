СМИ сообщают об отставке главы Луганской ОВА Гайдая: чиновник отреагировал на слухи

Сергей Гайдай заявил, что он состоит в команде президента Украины и поэтому готов работать на государственной службе в том месте, куда его направят.

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Главу ВГА Луганской области Сергей Гайдай в ближайшее время могут уволить с занимаемой должности. По информации источников "Украинской правды" от 30 января, чиновника хотят направить послом в Казахстан, на что сам Гайдай ответил, что он состоит в команде президента Украины и готов поехать туда, куда его назначат.

В публикации на тему вероятных перестановок в Кабинете министров Украины журналисты издания написали, что Гайдай в скором времени может лишиться должности руководителя Луганской областной военной администрации.

Комментируя информацию сам чиновник заявил, что он, как член команды президента, и готов работать на государственной службе там, куда его направят, однако пока подобных распоряжений не поступало

"Я — член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит я поеду туда, куда он меня назначит. Для того чтобы назначить куда-то, там где человек работает, его с того места надо уволить. Я не вижу здесь никаких огромных сенсаций, но пока никаких документов нет", — прокомментировал Гайдай.

По его словам, если даже такие планы и существуют, то перевод на другую должность — это долгий процесс, который связан с различными формальностями.

"Я работаю до последнего дня везде на государственной службе, где бы я ни работал, даже если завтра меня назначат на другую должность. Но, даже если кого-то куда-то назначают, это надо кучу документов изготовить, получить согласование, это долгий путь", — отметил Гайдай.

Между тем пресс-секретарь президента Сергей Никифоров со своей стороны сообщил, что приказа об увольнении Гайдая пока нет. По его словам он готов комментировать только конкретные решения, когда есть подпись на соответствующем документе.

"А до того, всевозможные спекуляции, ссылки на источники и так далее комментировать, к сожалению, не могу", — подчеркнул Никифоров.

Напомним, издание РБК 30 января опубликовало материал, в котором говорилось о том, что в украинском правительстве под угрозой увольнения оказались сразу восемь министров. В их числе — вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук, министр энергетики Герман Галущенко, министр образования Сергей Шкарлет и другие.