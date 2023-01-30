ЗМІ повідомляють про відставку голови Луганської ОВА Гайдая: чиновник відреагував на чутки

Сергій Гайдай заявив, що він перебуває у команді президента України і тому готовий працювати на державній службі у тому місці, куди його направлять.

Related video

Голову ОВА Луганської області Сергія Гайдая найближчим часом можуть звільнити з посади. За інформацією джерел "Української правди" від 30 січня, чиновника хочуть направити послом до Казахстану, на що сам Гайдай відповів, що він перебуває в команді президента України і готовий поїхати туди, куди його призначать.

У публікації на тему ймовірних перестановок у Кабінеті міністрів України журналісти видання написали, що Гайдай незабаром може втратити посаду керівника Луганської обласної військової адміністрації.

Коментуючи інформацію сам чиновник заявив, що він, як член команди президента, і готовий працювати на державній службі там, куди його направлять, проте поки що таких розпоряджень не надходило

"Я — член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямі фронту, то я поїду туди, куди він мене призначить. Для того щоб призначити кудись, там де людина працює, її з того місця треба звільнити. Я не бачу тут жодних величезних сенсацій, але поки що жодних документів немає", — прокоментував Гайдай.

За його словами, якщо навіть такі плани й існують, то переведення на іншу посаду — це тривалий процес, який пов'язаний із різними формальностями.

"Я працюю до останнього дня скрізь на державній службі, де б я не працював, навіть якщо завтра мене призначать на іншу посаду. Але навіть якщо когось кудись призначають, це треба купу документів виготовити, отримати узгодження, це довгий шлях", — зазначив Гайдай.

Тим часом прессекретар президента Сергій Никифоров зі свого боку повідомив, що наказу про звільнення Гайдая поки немає. За його словами, він готовий коментувати лише конкретні рішення, коли є підпис на відповідному документі.

"А до того, всілякі спекуляції, посилання на джерела і так далі коментувати, на жаль, не можу", — наголосив він.

Нагадаємо, видання РБК 30 січня опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що в українському уряді під загрозою звільнення опинилися одразу вісім міністрів. Серед них — віцепрем'єрка і міністерка реінтеграції Ірина Верещук, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр освіти Сергій Шкарлет та інші.