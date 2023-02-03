"Пересекли черту": МИД Украины предлагает Зеленскому разорвать отношения с Ираном

Украина исторически ничего плохого для Ирана не делала, но в Тегеране решили помогать Москве воевать против Киева, что недопустимо, заявил Кулеба.

Related video

Власти Ирана пересекли черту, когда начали поставлять России дроны-камикадзе для войны против Украины и от полного разрыва отношений с Тегераном сейчас отделяет только решение президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью ВВС заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Министр заявил, что ему неизвестно, кто стоит за недавними атаками на иранские военные объекты, но уверяет, что Украина для Ирана "исторически ничего плохого не сделала".

"Они начали снабжать боевыми дронами-камикадзе Россию. Они пересекли черту. Это наш сигнал Ирану – каким бы выгодным ни казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду", – подчеркнул Кулеба.

Дипломат заявил, что дальнейшие решения за властями Ирана.

На вопрос о том, будет ли Украина разрывать дипломатические отношения с Ираном, Кулеба ответил, что соответствующее предложение от МИДа уже поступило в Офис президента.

"Этот вопрос абсолютно открыт. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана", – резюмировал он.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 3 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне сообщений о возможном новом наступлении российских агрессоров прошлогодняя ситуация с эвакуацией иностранных посольств не повторяется.

2 февраля представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что предварительное расследование факта удара по военному заводу в Исфахане говорит, что к нему якобы причастны власти Израиля.