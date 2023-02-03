"Перетнули межу": МЗС України пропонує Зеленському розірвати відносини з Іраном

Україна історично нічого поганого для Ірану не робила, але в Тегерані вирішили допомагати Москві воювати проти Києва, що є неприпустимим, заявив Кулеба.

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Влада Ірану перетнула межу, коли почала постачати Росії дрони-камікадзе для війни проти України і від повного розриву відносин із Тегераном зараз відокремлює лише рішення президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю ВВС заявив голова зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба.

Міністр заявив, що йому невідомо, хто стоїть за нещодавніми атаками на іранські військові об'єкти, але запевняє, що Україна для Ірану "історично нічого поганого не зробила".

"Вони почали постачати бойові дрони-камікадзе в Росію. Вони перетнули межу. Це наш сигнал Ірану — хоч би якою вигідною не здавалася вам співпраця з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цієї співпраці в рази перевищать будь-яку вигоду", — підкреслив Кулеба.

Дипломат заявив, що подальші рішення за владою Ірану.

На запитання про те, чи розриватиме Україна дипломатичні відносини з Іраном, Кулеба відповів, що відповідна пропозиція від МЗС вже надійшла до Офісу президента.

"Це питання абсолютно відкрите. Рішення може бути ухвалене будь-якої миті залежно від подальшої поведінки Ірану", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 3 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на тлі повідомлень про можливий новий наступ російських агресорів торішня ситуація з евакуацією іноземних посольств не повторюється.

2 лютого представник Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив, що попереднє розслідування факту удару по військовому заводу в Ісфахані каже, що до нього нібито причетна влада Ізраїлю.