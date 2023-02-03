Захід більше не евакуює своїх посольств на тлі повідомлень про наступ РФ, — Кулеба

Торік західні партнери справді боялися швидкого падіння столиці України, тож провели евакуацію своїх диппредставництв.

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Голова зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба заявив, що на тлі повідомлень про можливий новий наступ російських агресорів торішня ситуація з евакуацією іноземних посольств не повторюється. Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю ВВС.

Кулеба зазначив, що іноземні партнери впевнені у силі української армії відбити атаку окупантів, тому вони не проводять евакуацію своїх посольств.

"Не повторюється з однієї простої причини – впевненість наших партнерів в успішності України на полі бою. Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни. Не приховуватимемо… в одній країні припускали, що Україна впаде через 48 годин, в іншій — через 72 години, а оптимісти вважали, що тиждень протримається", — сказав Кулеба.

Кулеба підтвердив, що тоді західні країни справді боялися, тож евакуювали співробітників своїх дипломатичних представництв.

"Сьогодні цього страху немає, партнери впевнені в Україні. І я зараз теж більше впевнений у партнерах, ніж я був у них впевнений спочатку", — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 31 січня Дмитро Кулеба заявив, що коаліція з 12 країн передасть Україні 120-140 танків вже у першій "хвилі" поставок.

Крім того, 3 лютого агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що високопосадовці вважають неминучим масштабний наступ ЗС РФ на Донбасі взимку або навесні.