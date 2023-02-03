Запад больше не эвакуирует свои посольства на фоне сообщений о наступлении РФ, — Кулеба

В прошлом году западные партнеры действительно боялись быстрого падения столицы Украины, поэтому провели эвакуацию своих диппредставительств.

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Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне сообщений о возможном новом наступлении российских агрессоров прошлогодняя ситуация с эвакуацией иностранных посольств не повторяется. Об этом глава МИД заявил в интервью BBC.

Кулеба отметил, что иностранные партнеры уверены в силе украинской армии отбить атаку оккупантов, поэтому они не проводят эвакуацию своих посольств.

"Не повторяется по одной простой причине – уверенность наших партнеров в успешности Украины на поле боя. Она коренным образом отличается от той, которая была в начале войны. Не будем скрывать… в одной стране предполагали, что Украина упадет через 48 часов, в другой — через 72 часа, а оптимисты считали, что неделю продержится", — сказал Клумба.

Кулеба подтвердил, что тогда западные страны действительно боялись, поэтому эвакуировали сотрудников своих дипломатических представительств.

"Сегодня этого страха нет, партнеры уверены в Украине. И я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был у них уверен сначала", — заявил министр.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 31 января Дмитрий Кулеба заявил, что коалиция из 12 стран передаст Украине 120-140 танков уже в первой "волне" поставок.

Кроме того, 3 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что высокопоставленные западные чиновники считают неизбежным масштабное наступление ВС РФ на Донбассе зимой или весной.