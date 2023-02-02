"Терористичний напад": Іран звинуватив Ізраїль в ударі по військовому заводу в Ісфахані

У зв'язку з атакою на військовий об'єкт Тегеран погрожував ізраїльській стороні наслідками. Відповідну заяву надіслали генсеку і до Ради Безпеки ООН.

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Представник Ірану в Організації Об'єднаних Націй Амір Саїд Іравані заявив, що попереднє розслідування факту удару по військовому заводу в Ісфахані говорить про те, що до нього причетна влада Ізраїлю. Документ із відповідною заявою направлений генеральному секретареві та голові Радбезу ООН, повідомило 2 лютого іранське агентство ISNA.

У листі до всесвітньої організації зазначено, що у зв'язку з обставинами події Іран має право дбати про свою національну безпеку та захищатись від зовнішніх загроз із боку "сіоністського режиму".

"Іран має своє законне та невідчужне право захищати свою національну безпеку та рішуче реагувати на будь-які загрози чи правопорушення з боку сіоністського режиму так, як вважатиме за доцільне", — йдеться у заяві Іравані.

Також уточнюється, що "терористичний напад" ізраїльської сторони на об'єкти Міноборони Ірану порушує міжнародні закони і тому засуджується Тегераном.

"Попередні розслідування показують, що сіоністський режим несе відповідальність за терористичний напад на комплекс майстерень Міністерства оборони в місті Ісфахан, і дії цього режиму порушують міжнародне право та засуджуються", — зазначено в документі.

У листі іранська сторона послалася на заяви влади Ізраїлю у штаб-квартирі НАТО від 27 січня та від 16 січня щодо загрози застосування сили проти критичної інфраструктури Ірану, включаючи об'єкти, пов'язані з ядерною програмою. Водночас Тегеран наголосив, що удар в Ісфахані є диверсійно-терористичним актом, та погрожував наслідками.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня по військових об'єктах на території Ірану завдали удару з використанням безпілотників. Зокрема, атаковано оборонне підприємство в місті Ісфахан, а також нафтохімічний завод в Азершерсі.

Пізніше на сайті видання The Jerusalem Post з'явилася публікація, в якій йшлося про те, що удар по військовому заводу в Ісфахані був цілком успішним. Повідомлялося, що на території об'єкта, який може ставитись до ядерної програми Ірану, сталося чотири вибухи.