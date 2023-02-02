"Террористическое нападение": Иран обвинил Израиль в ударе по военному заводу в Исфахане

В связи с атакой на военный объект Тегеран пригрозил израильской стороне последствиями. Соответствующее заявление было отправлено генсеку и в Совбез ООН.

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Представитель Ирана в Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани заявил, что предварительное расследование факта удара по военному заводу в Исфахане говорит о том, что к нему причастны власти Израиля. Документ с соответствующим заявлением был направлен генеральному секретарю и председателю Совбеза ООН, сообщило 2 февраля иранское агентство ISNA.

В письме к всемирной организации отмечено, что в связи с обстоятельствами происшествия Иран имеет право заботиться о своей национальной безопасности и защищаться от внешних угроз со стороны "сионистского режима".

"Иран имеет свое законное и неотъемлемое право защищать свою национальную безопасность и решительно реагировать на любые угрозы или правонарушения со стороны сионистского режима так, как посчитает целесообразным", — говорится в заявлении Иравани.

Также уточняется, что "террористическое нападение" израильской стороны на объекты Минобороны Ирана нарушает международные законы и поэтому осуждается Тегераном.

"Предварительные расследования показывают что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на комплекс мастерских Министерства обороны в городе Исфахан, и действия этого режима нарушают международное право и осуждаются", — отмечено в документе.

В письме иранская сторона сослалась на заявления властей Израиля в штаб-квартире НАТО от 27 января и от 16 января относительно угрозы применения силы против критической инфраструктуры Ирана, включая объекты, связанные с ядерной программой. При этом Тегеран подчеркнул, что удар в Исфахане является диверсионно-террористическим актом и пригрозил последствиями.

Напомним, в ночь на 29 января по военным объектам на территории Ирана был нанесен удар с использованием беспилотников. В частности были атакованы оборонное предприятие в городе Исфахан, а также нефтехимичесий завод в Азершерхе.

Позже на сайте издания The Jerusalem Post появилась публикация, в которой говорилось, что удар по военному заводу в Исфахане был вполне успешным. Сообщалось, что на территории объекта, который может относиться к ядерной программе Ирана, произошло четыре взрыва.