"Надо уходить": Арахамия призвал всех нардепов от ОПЗЖ сложить мандаты

По словам политика, разгром пророссийского движения в Украине необратим. Он также предупредил, что прекращение полномочий ничего не гарантирует, но дает шанс "очистить остатки совести".

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Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия призвал народных депутатов от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ "сделать правильный выбор" и сложить мандаты. Об этом он написал на своем канале в Telegram 7 февраля.

По словам политика, это касается всех парламентариев от этой политической силы: как идеологических сторонников, так и тех, "кто жестко ошибся с политическим выбором".

Арахамия заявил, что разгром пророссийского движения в Украине необратим. Он также предупредил, что прекращение полномочий ничего не гарантирует, но дает шанс "очистить остатки совести".

"Кто дружит со здравым смыслом — сам понимает, что надо уходить. Такой шаг ничего не гарантирует, лишь дает шанс очистить остатки совести и в будущем предстать перед историей в не совсем позорном образе", — написал Давид Арахамия.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа и бывшего члена ОПЗЖ Игоря Абрамовича. По словам Арахамии, политик имел проукраинскую позицию и был "своим среди чужих в тылу пятой колонны".

3 февраля стало известно, что три депутата от ОПЗЖ будут лишены мандата. Речь идет об Олеге Волошине, который решил сложить полномочия, а также Наталье Королевской и ее муже Юрие Солоде, они планируют сделать то же самое.