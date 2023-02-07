"Треба йти": Арахамія закликав усіх нардепів від ОПЗЖ скласти мандати

За словами політика, розгром проросійського руху в Україні є незворотним. Він також попередив, що припинення повноважень нічого не гарантує, але надає шанс "очистити залишки совісті".

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Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія закликав народних депутатів від забороненої в Україні партії ОПЗЖ "зробити правильний вибір" та скласти мандати. Про це він написав на своєму каналі у Telegram 7 лютого.

За словами політика, це стосується всіх парламентаріїв цієї політичної сили: як ідеологічних прихильників, так і тих, "хто жорстко помилився з політичним вибором".

Арахамія заявив, що розгром проросійського руху в Україні є незворотним. Він також попередив, що припинення повноважень нічого не гарантує, але надає шанс "очистити залишки совісті".

"Хто дружить зі здоровим глуздом — сам розуміє, що треба йти. Такий крок нічого не гарантує, лише дає шанс очистити залишки сумління і в майбутньому постати перед історією у не зовсім ганебному образі", — написав Давид Арахамія.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа та колишнього члена ОПЗЖ Ігоря Абрамовича. За словами Арахамії, політик мав проукраїнську позицію та був "своїм серед чужих у тилу п'ятої колони".

3 лютого стало відомо, що трьох депутатів від ОПЗЖ позбавлять мандатів. Йдеться про Олега Волошина, який вирішив скласти повноваження, а також Наталю Королевську та її чоловіка Юрія Солода, вони планують зробити те саме.