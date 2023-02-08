Британия в день визита Зеленского объявила о новых санкциях против РФ: кто попал в список

Как сообщили в пресс-службе британского правительства, новые ограничения усиливают экономическое давление на президента РФ Владимира Путина, "подрывая его военную машину".

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Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании ввело новые санкции против кремлевской элиты и российских предприятий, поставляющих военное оборудование. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Как отметил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, санкции усиливают экономическое давление на президента Российской Федерации Владимира Путина, "подрывая его военную машину". Министр иностранных дел Соединенного Королевства добавил, что Кремль не будет иметь доступа к замороженным активам, пока не прекратит угрожать территориальной целостности и суверенитету Украины.

"Украина показала Путину, что она не сломается под его тираническим вторжением. В ответ он нанес неизбирательные удары по гражданским районам и важнейшим объектам национальной инфраструктуры по всей стране. Мы не можем позволить ему добиться успеха. Мы должны усилить нашу поддержку", — заявил Клеверли.

В МИД подчеркнули, что объявление о санкциях сделано в связи с первым визитом президента Владимира Зеленского в Великобританию после полномасштабного российского вторжения

Против кого Британия ввела санкции?

Сегодняшние санкции направлены против организаций, на которые, как считают в МИД Британии опираются путинские военные для поддержания своего незаконного вторжения в Украину. Кроме того, в список попали представители кремлевской элиты, которые в Британии связывают с "дворцом Путина".

"Группа лиц, связанных с Путиным через непрозрачные финансовые сети, также стала мишенью сегодняшних санкций. Эти представители кремлевской элиты обязаны Путину своим положением и властью, получая в благодарность за свою преданность личное богатство и контроль над государственными предприятиями", — говорится в пресс-релизе МИД Великобритании.

К таким представителям элит относятся:

Борис Титов — Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей, которые он получил после покупки 740 акров виноградников на территории дворца.

Николай Егоров — до недавнего времени заместитель председателя крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода.

Сергей Руднов — владелец прокремлевского новостного издания "Регум".

Светлана Кривоногих — акционер банка "Россия" и "Национальной медиа группы", последовательно пропагандирующих нападение России на Украину.

Виктор Мячин — владелец "Аэростарта", российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.

Алексей Репик, председатель правления "Р-Фарм", российской фармацевтической компании, которая получила финансирование от Российского фонда прямых инвестиций. По сообщениям, Репик провел четыре встречи с Путиным за последний год и владеет самолетом M-FINE, которым пользуется дочь президента РФ.

Евгений Школов, бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы".

Павел Титов — президент "Деловой России", ассоциации, представляющей интересы предпринимателей и созданной его отцом, Борисом Титовым.

К подсанкционным организациям относятся:

CST, производитель российских беспилотников, которые использовались для уничтожения украинских боевых машин.

Компания "РТ-Комплект", которая производит детали для вертолетов, используемых РФ в нападении на Украину.

Компания "Оборонлогистика", которая организовывает транспортировку и доставку российского военного оборудования.

Универсалмаш" и "Липецк", которые производят или модифицируют гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов, используемых российскими вооруженными силами в Украине.

Компания "Топаз", занимающаяся разработкой программного обеспечения для военной авиации.

ООО "Москомс", действующая как связующее звено для российской элиты, предоставляя хост-домены многим участникам дестабилизации ситуации в Украине. В их число входит LLCinvest.ru, который связан с 86 компаниями в сети Путина. Домен "LLCInvest" также используется организацией, которая владеет яхтой "Shellest", связанной с Путиным и регулярно используемой для поездок в его дворец.

Визит Владимира Зеленского в Великобританию

Как писал Фокус ранее, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом. У трапа его встретил британский премьер Риши Сунак. Планируется, что украинского лидера также примет король Карл III.

Напомним, что в канцелярии британского премьера уточнили, что Сунак планирует предложить Украине ракеты дальнего действия, чтобы "лишить Россию возможности постоянно наносить удары по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины". Также сегодня должны объявить новые санкции против России и предложить украине расширить программу подготовки военных. В частности речь будет идти о тренировках морских пехотинцев и пилотов истребителей.