"Очень полезно для Украины", — Кулеба о визите Зеленского в Великобританию (фото)

Дипломат во время поездки в Королевство воспользовался услугами авиакомпании Royal Air Force, которая будет доставлять Киеву британские танки Challenger и другое вооружение.

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Визит президента Владимира Зеленского в Великобританию будет очень полезным для Украины и ее Вооруженных сил. Об этом 8 февраля в своем Facebook сообщил глава Министерства иностранны дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что воспользовался услугами авиакомпании Royal Air Force, которая будет доставлять Киеву британские танки Challenger и другое вооружение.

"Имел честь воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. Вскоре этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger и крайне другие вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее сил обороны сегодня будет очень полезный день. Очень", — отметил министр.

Кроме того, министр опубликовал фото открытого фюзеляжа самолета.

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Напомним, ранее Фокус информировал, что 8 февраля Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании ввело новые санкции против кремлевской элиты и российских предприятий, поставляющих военное оборудование. Как сообщили в пресс-службе британского правительства, новые ограничения усиливают экономическое давление на президента РФ Владимира Путина, "подрывая его военную машину".

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом. У трапа его встретил британский премьер Риши Сунак. Планируется, что украинского лидера также примет король Карл III.