"Дуже корисно для України", — Кулеба про візит Зеленського до Великої Британії (фото)

Дипломат під час поїздки до Королівства скористався послугами авіакомпанії Royal Air Force, яка доставлятиме Києву британські танки Challenger та інше озброєння.

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Візит президента Володимира Зеленського до Великої Британії буде дуже корисним для України та її Збройних Сил. Про це 8 лютого у своєму Facebook повідомив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що скористався послугами авіакомпанії Royal Air Force, яка доставлятиме Києву британські танки Challenger та інше озброєння.

"Мав честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим чи подібним бортом в Україну полетять танки Challenger і вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", — зазначив міністр.

Окрім того, міністр опублікував фото відкритого фюзеляжу літака.

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Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 8 лютого Міністерство закордонних справ та міжнародного розвитку Великої Британії ввело нові санкції проти кремлівської еліти та російських підприємств, що постачають військове обладнання. Як повідомили у пресслужбі британського уряду, нові обмеження посилюють економічний тиск на президента РФ Володимира Путіна, "підриваючи його військову машину".

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом. Біля трапа його зустрів британський прем'єр Ріші Сунак. Планується, що українського лідера також прийме король Карл III.