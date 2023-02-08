Британія у день візиту Зеленського оголосила про нові санкції проти РФ: хто потрапив до списку

Як повідомили у пресслужбі британського уряду, нові обмеження посилюють економічний тиск на президента РФ Володимира Путіна, "підриваючи його військову машину".

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Міністерство закордонних справ та міжнародного розвитку Великої Британії запровадило нові санкції проти кремлівської еліти та російських підприємств, що постачають військове обладнання. Про це у середу, 8 лютого, повідомляє пресслужба уряду Сполученого Королівства.

Як зазначив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, санкції посилюють економічний тиск на президента Російської Федерації Володимира Путіна, "підриваючи його військову машину". Міністр закордонних справ Сполученого Королівства додав, що Кремль не матиме доступу до заморожених активів, доки не припинить загрожувати територіальній цілісності та суверенітету України.

"Україна показала Путіну, що вона не зламається під його тиранічним вторгненням. У відповідь він завдав невиборчих ударів по цивільних районах і найважливіших об'єктах національної інфраструктури по всій країні. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. Ми повинні посилити нашу підтримку", — заявив Клеверлі.

В МЗС наголосили, що оголошення про санкції зроблено у зв'язку з першим візитом президента Володимира Зеленського до Великої Британії після повномасштабного російського вторгнення.

Проти кого Британія запровадила санкції?

Сьогоднішні санкції спрямовані проти організацій, на які, як вважають в МЗС Британії, спираються путінські військові для підтримки свого незаконного вторгнення в Україну. Крім того, до списку потрапили представники кремлівської еліти, яких у Британії пов'язують із "палацом Путіна".

"Група осіб, пов'язаних із Путіним через непрозорі фінансові мережі, також стала мішенню сьогоднішніх санкцій. Ці представники кремлівської еліти зобов'язані Путіну своїм становищем і владою, одержуючи на знак подяки за свою відданість особисте багатство і контроль над державними підприємствами", — йдеться у пресрелізі МЗС Великої Британії.

До таких представників еліт належать:

Борис Титов — Уповноважений при Президентові РФ з прав підприємців, які він отримав після купівлі 740 акрів виноградників на території палацу;

Микола Єгоров — донедавна заступник голови найбільшого в Росії приватного нафтопереробного заводу;

Сергій Руднов — власник прокремлівського видання новин "Регум";

Світлана Кривоногих — акціонерка банку "Россия" та "Национальной медиа группы", які послідовно пропагують напад Росії на Україну;

Віктор М'ячин — власник "Аэростарта", російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків;

Олексій Рєпік, голова правління "Р-Фарм", російської фармацевтичної компанії, яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. За повідомленнями, Рєпік провів чотири зустрічі з Путіним за останній рік і володіє літаком M-FINE, яким користується дочка президента РФ.

Євген Школов, колишній помічник президента та заступник голови ради директорів ВАТ "Системный оператор Единой энергетической системы".

Павло Титов — президент "Деловой России", асоціації, що представляє інтереси підприємців і створеної його батьком, Борисом Титовим.

До підсанкційних організацій належать:

CST — виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення українських бойових машин;

компанія "РТ-Комплект", яка виробляє деталі для гелікоптерів, що використовуються РФ у нападі на Україну;

компанія "Оборонлогистика", яка організовує транспортування та доставку російського військового обладнання;

"Универсалмаш" та "Липецк", які виробляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, які використовуються російськими збройними силами в Україні;

компанія "Топаз", що займається розробкою програмного забезпечення для військової авіації.

ТОВ "Москомс", що діє як сполучна ланка для російської еліти, надаючи хост-домени багатьом учасникам дестабілізації ситуації в Україні. До них входить LLCinvest.ru, який пов'язаний з 86 компаніями в мережі Путіна. Домен "LLCInvest" також використовується організацією, яка володіє яхтою "Shellest", пов'язаною з Путіним і яка регулярно використовується для поїздок до його палацу.

Візит Володимира Зеленського до Великої Британії

Як писав Фокус раніше, 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом. Біля трапу його зустрів британський прем'єр Ріші Сунак. Планується, що українського лідера також прийме король Карл III.

Нагадаємо, що в канцелярії британського прем'єра уточнили, що Сунак планує запропонувати Україні ракети дальньої дії, щоб "позбавити Росію можливості постійно завдавати ударів по цивільній і критичній національній інфраструктурі України". Також сьогодні мають оголосити нові санкції проти Росії та запропонувати Україні розширити програму підготовки військових. Зокрема йтиметься про тренування морських піхотинців і пілотів винищувачів.