НАТО, ЕС и Украина впервые в истории проведут трехстороннюю встречу: о чем будут говорить

После встречи ее участники проведут совместную пресс-конференцию, где расскажут о результатах переговоров. Глава МИД Украины выразил надежду, что сотрудничество с союзами усилится.

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Украина, НАТО и ЕС впервые проведут трехстороннюю встречу, в ходе которой обсудят усиление партнерства и российскую агрессию. Об этом сообщается на сайте Альянса в пятницу, 17 февраля.

Встреча состоится 21 февраля, в штаб-квартире НАТО. В ней примут участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. После этого они проведут совместную пресс-конференцию, где расскажут о результатах переговоров.

Позже информацию подтвердил глава украинского Министерства иностранных дел в социальной сети Twitter.

"Ожидаю встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы усилить наше партнерство и сотрудничество ради защиты Украины и Европы", – отметил Дмитрий Кулеба.

Украинский дипломат присоединится ко встрече глав МИД стран Европейского Союза, которая состоится тоже в Брюсселе, но 20 февраля. Совет ЕС в этот день обменяется мнениями касаемо российской агрессии в Украине после переговоров с Дмитрием Кулебой.

Кроме того, обсудят ситуацию в Афганистане, Иране, а также дипломатические усилия в сфере энергетики и противодействия изменениям климата, как отмечается в анонсе мероприятия.

15 февраля генсек НАТО заявил, что сейчас очень важно обеспечить Украину всеми видами вооружений, в которых она нуждается, чтобы выбить российских агрессоров со своей территории.

14 февраля глава Минобороны Алексей Резников после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в прошлом году Украина, по сути, стала членом Североатлантического альянса, и Министерство обороны делает все, чтобы подтвердить вступление юридически.