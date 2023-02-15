"После победы над Россией": Украина станет членом НАТО, — Столтенберг

Генсек НАТО заявил, что сейчас очень важно обеспечить Украину всеми видами вооружений, в которых она нуждается, чтобы выбить российских агрессоров со своей территории.

Related video

Страны НАТО готовы видеть Украину в составе Альянса, но главным условием является ее победа над Россией, которая развязала эту войну. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 15 февраля.

"По Украине позиция НАТО не изменилась: Украина станет членом Альянса, но сейчас фокус должен быть сделан на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне", — заявил генсек.

Он отметил, что сейчас страны НАТО должны помогать Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Столтенберг подчеркнул, что в состав Альянса может войти только суверенное и независимое государство, поэтому единственный путь интегрировать страну в НАТО лежит через победу над Россией.

Также глава Альянса уточнил, что сейчас очень важно обеспечить Украину всеми видами вооружений, в которых она нуждается, чтобы выбить российских агрессоров.

Кроме того, Столтенберг заявил, что страны НАТО уже ведут работу с Украиной, чтобы она перешла от вооружений, доктрин и стандартов советских времен до стандартов НАТО. Также важно провести реформу безопасности и обороны, что приблизит страну к вступлению в НАТО.

"Лучшим доказательством, что поддержка работает, являются успехи, которые Украина демонстрирует на поле боя", — сказал генсек.

Генсек НАТО добавил, что страны НАТО работают с руководством Украины в вопросах прозрачности и подотчетности.

Напомним, 14 февраля глава Минобороны Алексей Резников после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в прошлом году Украина, по сути, стала членом Североатлантического альянса, и Министерство обороны делает все, чтобы подтвердить вступление юридически.

Кроме того, ранее сообщалось, что 13 февраля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на Мюнхенской конференцией по безопасности в Берлине заявил, что у России нет желания вступать в прямую конфронтацию со странами НАТО, поскольку она проигрывает по всем параметрам блоку.