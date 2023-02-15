"Після перемоги над Росією": Україна стане членом НАТО, — Столтенберг

Генсек НАТО заявив, що зараз дуже важливо забезпечити Україну всіма видами озброєнь, яких вона потребує, щоб вибити російських агресорів зі своєї території.

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Країни НАТО готові бачити Україну в складі Альянсу, але головною умовою є її перемога над Росією, яка розв'язала цю війну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 15 лютого.

"Щодо України позиція НАТО не змінилася: Україна стане членом Альянсу, але зараз фокус має бути зроблений на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні", — заявив генсек.

Він зазначив, що зараз країни НАТО мають допомагати Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. Столтенберг наголосив, що до складу Альянсу може увійти лише суверенна та незалежна держава, тому єдиний шлях інтегрувати країну в НАТО лежить через перемогу над Росією.

Також глава Альянсу уточнив, що зараз дуже важливо забезпечити Україну всіма видами озброєнь, яких вона потребує, щоб вибити російських агресорів.

Крім того, Столтенберг заявив, що країни НАТО вже працюють із Україною, щоб вона перейшла від озброєнь, доктрин і стандартів радянських часів до стандартів НАТО. Також важливо провести реформу безпеки й оборони, що наблизить країну до вступу в НАТО.

"Найкращим доказом, що підтримка працює, є успіхи, які Україна демонструє на полі бою", — сказав генсек.

Генсек НАТО додав, що країни НАТО працюють із керівництвом України в питаннях прозорості й підзвітності.

Нагадаємо, 14 лютого глава Міноборони Олексій Резніков після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що минулого року Україна по суті стала членом Північноатлантичного альянсу, і Міністерство оборони робить усе, щоб підтвердити вступ юридично.

Крім того, раніше повідомлялося, що 13 лютого заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на Мюнхенській конференцією з безпеки в Берліні заявив, що Росія не має бажання вступати в пряму конфронтацію з країнами НАТО, оскільки вона програє за всіма параметрами блоку.