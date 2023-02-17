НАТО, ЄС та Україна вперше в історії проведуть тристоронню зустріч: про що говоритимуть

Після зустрічі її учасники проведуть спільну пресконференцію, де розкажуть про результати переговорів. Глава МЗС України висловив сподівання, що співпраця із союзами посилиться.

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Україна, НАТО та ЄС вперше проведуть тристоронню зустріч, під час якої обговорять посилення партнерства та російську агресію. Про це повідомляється на сайті Альянсу у п'ятницю, 17 лютого.

Зустріч відбудеться 21 лютого у штаб-квартирі НАТО. У ній візьмуть участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Після цього вони проведуть спільну пресконференцію, де розкажуть про результати переговорів.

Пізніше інформацію підтвердив голова українського Міністерства закордонних справ у соціальній мережі Twitter.

"Чекаю на зустріч з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство та співпрацю заради захисту України та Європи", — зазначив Дмитро Кулеба.

Український дипломат приєднається до зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу, яка відбудеться також у Брюсселі, але 20 лютого. Рада ЄС у цей день змінюється думками щодо російської агресії в Україні після переговорів із Дмитром Кулебою.

Крім того, обговорять ситуацію в Афганістані, Ірані, а також дипломатичні зусилля у сфері енергетики та протидії змінам клімату, як зазначається в анонсі заходу.

15 лютого генсек НАТО заявив, що зараз дуже важливо забезпечити Україну всіма видами озброєнь, яких вона потребує, щоб вибити російських агресорів зі своєї території.

14 лютого глава Міноборони Олексій Резніков після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що минулого року Україна, по суті, стала членом Північноатлантичного альянсу, і Міністерство оборони робить все, щоб підтвердити вступ юридично.