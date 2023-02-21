В Украине запретили "Партию регионов": все имущество передадут государству

С иском о запрете политсилы в суд обратилось Министерство юстиции Украины. После того, как решение суда вступит в силу, представители партии обязаны передать ее имущество и активы в собственность государства.

Related video

Во вторник, 21 февраля, Восьмой апелляционный административный суд запретил в Украине деятельность "Партии регионов". Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе.

В документе говорится о том, что суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины касательно "Партии регионов".

Это значит, что после того, как решение суда вступит в силу, представители политической партии обязаны передать имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства.

Пресс-служба Восьмого апелляционного суда также уточнила, что полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады несколько позже.

"Партия регионов" была основана 26 октября 1997 года под названием "Партия регионального возрождения Украины". Официально зарегистрирована под известным украинцам названием 6 ноября 2000 года. Партию основали Николай Аазаров, Ефим Звягильский и Владимир Рыбак.

Напомним, в начале февраля 2023 года Давид Арахамия призвал народных депутатов от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ сложить мандаты. По словам политика, это касается всех парламентариев от этой политической силы: как идеологических сторонников, так и тех, "кто жестко ошибся с политическим выбором".

Фокус также писал о том, что в июле 2022 года суд во Львове запретил Коммунистическую партию Украины. Окружной админсуд Киева запретил эту партию в декабре 2015 года, но из-за судебной коллизии коммунисты продолжали работать. Теперь все имущество, деньги и активы партии национализируют.