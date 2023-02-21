В Україні заборонили "Партію регіонів": все майно передадуть державі

З позовом про заборону політсили до суду звернулося Міністерство юстиції України. Після того, як рішення суду набуде чинності, представники партії зобов'язані передати її майно та активи у власність держави.

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У вівторок, 21 лютого, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив в Україні діяльність Партії регіонів. Про це йдеться у опублікованому пресрелізі.

У документі йдеться про те, що суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України щодо Партії регіонів.

Це означає, що після набрання чинності рішенням суду представники політичної партії зобов'язані передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень у власність держави.

Пресслужба Восьмого апеляційного суду також уточнила, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднено на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради дещо пізніше.

"Партію регіонів" було засновано 26 жовтня 1997 року під назвою "Партія регіонального відродження України". Офіційно зареєстрована під відомими українцями назвою 6 листопада 2000 року. Партію заснували Микола Аазаров, Юхим Звягільський та Володимир Рибак.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року Давид Арахамія закликав народних депутатів від забороненої в Україні партії ОПЗЖ скласти мандати. За словами політика, це стосується всіх парламентарів цієї політичної сили: як ідеологічних прихильників, так і тих, "хто жорстко помилився з політичним вибором".

Фокус також писав про те, що у липні 2022 року суд у Львові заборонив Комуністичну партію України. Окружний адмінсуд Києва заборонив цю партію у грудні 2015 року, але через судову колізію комуністи продовжували працювати. Тепер усе майно, гроші та активи партії націоналізують.