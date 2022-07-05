Суд у Львові заборонив Комуністичну партію України

Окружний адмінсуд Києва заборонив цю партію у грудні 2015 року, але через судову колізію комуністи продовжували працювати. Тепер усе майно, гроші та активи партії націоналізують.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив діяльність Комуністичної партії України. Про це повідомила пресслужба суду.

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Суд задовольнив позови Міністерства юстиції України. Майно, гроші та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави, зазначили в суді.

У Міністерстві юстиції України перерахували заборони, які вводяться для Компартії України до набрання чинності рішенням суду:

фінансовим установам не можна проводити видаткові операції з будь-яких платіжних інструментів Компартії;

органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування заборонено реєструвати права власності, скасовувати реєстрацію права власності об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, що належать Комуністичній партії України;

головному сервісному центру МВС та його територіальним підрозділам не можна реєструвати транспортні засоби, що належать Комуністичній партії України та її регіональним організаціям;

територіальним управлінням Міністерства юстиції заборонено перереєструвати комунальні партії України та її регіональним організаціям друкованих засобів масової інформації;

державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) не можна перереєструвати об'єкти інтелектуальної власності, що належать Комуністичній партії України.

Дітище Петра Симоненка

Комуністичну партію України створив Петро Симоненко. Окружний адміністративний суд Києва заборонив цю партію у грудні 2015 року.

Члени компартії змогли оскаржити це рішення в апеляційному суді. В результаті судове провадження про заборону компартії призупинили до рішення Конституційного суду за поданням, підписаним 46 нардепами, переважно колишніми регіоналами.

Нагадаємо, що 8-й апеляційний адмінсуд Львова 20 червня заборонив партію "Опозиційна платформа – за життя" (ОПЗЖ). А 16 червня львівські судді заборонили "Партію Шарія".

Наприкінці березня цього року до Верховної Ради внесли законопроєкт, який забороняє діяльність проросійських партій в Україні. Якщо таку партію суд заборонив, її майно, кошти та інші активи переходять у державну власність.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив про заборону 11 партій, пов'язаних із Росією. До списку потрапили ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок" та інші.