Суд во Львове запретил Коммунистическую партию Украины

Окружной админсуд Киева запретил эту партию в декабре 2015 года, но из-за судебной коллизии коммунисты продолжали работать. Теперь все имущество, деньги и активы партии национализируют.

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность Коммунистической партии в Украине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Суд удовлетворил иски Министерства юстиции Украины. Имущество, деньги и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства, отметили в суде.

В Министерстве юстиции Украины перечислили запреты, которые вводятся для Компартии Украины до вступления в силу решения суда :

финансовым учреждениям нельзя проводить расходные операции по любым платежным инструментам Компартии;

органам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, государственным регистраторам прав на недвижимое имущество, государственным регистраторам органов местного самоуправления запрещено регистрировать права собственности, отменять регистрации права собственности объектов недвижимого имущества, земельных участков, принадлежащих Коммунистической партии Украины;

главному сервисному центру МВД и его территориальным подразделениям нельзя регистрировать транспортные средства, принадлежащих Коммунистической партии Украины и ее региональным организациям;

территориальным управлениям Министерства юстиции запрещено перерегистрировать принадлежащие Коммунистической партии Украины и ее региональным организациям печатных средств массовой информации;

государственному предприятию "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент) нельзя перерегистрировать объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Коммунистической партии Украины.

Детище Петра Симоненко

Коммунистическую партию Украины создал Петр Симоненко. Окружной административный суд Киева запретил эту партию в декабре 2015 года.

Члены компартии смогли обжаловать это решение в Апелляционном суде. В итоге судебное производство о запрете компартии приостановили до решения Конституционного суда по представлению, подписанному 46 нардепами, преимущественно бывшими регионалами.

Напомним, что 8-й апелляционный админсуд Львова 20 июня запретил партию "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). А 16 июня львовские судьи запретили "Партию Шария".

В конце марта этого года в Верховную Раду внесли законопроект, который запрещает деятельность пророссийских партий в Украине. Если такую партию суд запретил, ее имущество, средства и другие активы переходят в собственность государства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о запрете 11 партий, связанных с Россией. В список попали ОПЗЖ, "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок" и другие.