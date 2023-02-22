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Политика

Подозреваемый в госизмене нардеп от ОПЗЖ Волошин подал в Раду заявление о сложении мандата

олег волошин, опзж, мандат
Олег Волошин находится под санкциями США за содействие россиянам

Украинский парламент не будет затягивать рассмотрение заявления, подчеркнул спикер Стефанчук.

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Народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин написал заявление о сложении своих полномочий. Об этом у себя в Facebook в среду, 22 февраля, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Он также опубликовал фотографию написанного нардепом заявления.

Как уточняется, документ уже находится в Верховной Раде.

"В соответствии с Конституцией Украины", — подчеркнул Стефанчук.

олег волошин, мандат, заявление Fullscreen
Заявление Олега Волошина

Глава парламента отметил, что Рада не будет затягивать рассмотрение заявления.

В заявлении народный депутат не указал причину своего решения о сложении мандата.

Документ датирован 26 января.

С января прошлого года Олег Волошин находится под санкциями США за "участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины".

Напомним, 10 февраля СБУ объявила подозрение нардепу Олегу Волошину в государственной измене. По данным следствия, он оказывал содействие стране-агрессору в подрывной деятельности против Украины.

О том, что депутат Волошин решил сдать свой мандат Фокус писал еще 29 января.