Подозреваемый в госизмене нардеп от ОПЗЖ Волошин подал в Раду заявление о сложении мандата

Украинский парламент не будет затягивать рассмотрение заявления, подчеркнул спикер Стефанчук.

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Народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин написал заявление о сложении своих полномочий. Об этом у себя в Facebook в среду, 22 февраля, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Он также опубликовал фотографию написанного нардепом заявления.

Как уточняется, документ уже находится в Верховной Раде.

"В соответствии с Конституцией Украины", — подчеркнул Стефанчук.

[ + – ] Заявление Олега Волошина

Глава парламента отметил, что Рада не будет затягивать рассмотрение заявления.

В заявлении народный депутат не указал причину своего решения о сложении мандата.

Документ датирован 26 января.

С января прошлого года Олег Волошин находится под санкциями США за "участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины".

Напомним, 10 февраля СБУ объявила подозрение нардепу Олегу Волошину в государственной измене. По данным следствия, он оказывал содействие стране-агрессору в подрывной деятельности против Украины.

О том, что депутат Волошин решил сдать свой мандат Фокус писал еще 29 января.