Підозрюваний у держзраді нардеп від ОПЗЖ Волошин подав до Ради заяву про складання мандату

Український парламент не затягуватиме розгляд заяви, наголосив речник Стефанчук.

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Народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Олег Волошин написав заяву про складання своїх повноважень. Про це у Facebook у середу, 22 лютого, повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Він також опублікував фотографію написаної нардепом заяви.

Як уточнюється, документ уже перебуває у Верховній Раді.

"Відповідно до Конституції України", — підкреслив Стефанчук.

[ + – ] Заява Олега Волошина

Голова парламенту зазначив, що Рада не затягуватиме розгляд заяви.

У заяві народний депутат не вказав причини свого рішення про складання мандату.

Документ датовано 26 січня.

З січня минулого року Олег Волошин перебуває під санкціями США за "участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України".

Нагадаємо, 10 лютого СБУ оголосила підозру нардепу Олегу Волошину у державній зраді. За даними слідства, він сприяв країні-агресору у підривній діяльності проти України.

Про те, що депутат Волошин вирішив здати свій мандат, Фокус писав ще 29 січня.