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Політика

Підозрюваний у держзраді нардеп від ОПЗЖ Волошин подав до Ради заяву про складання мандату

Олег Волошин, опзж, мандат
Олег Волошин перебуває під санкціями США за сприяння росіянам

Український парламент не затягуватиме розгляд заяви, наголосив речник Стефанчук.

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Народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Олег Волошин написав заяву про складання своїх повноважень. Про це у Facebook у середу, 22 лютого, повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Він також опублікував фотографію написаної нардепом заяви.

Як уточнюється, документ уже перебуває у Верховній Раді.

"Відповідно до Конституції України", — підкреслив Стефанчук.

Олег Волошин, мандат, заява Fullscreen
Заява Олега Волошина

Голова парламенту зазначив, що Рада не затягуватиме розгляд заяви.

У заяві народний депутат не вказав причини свого рішення про складання мандату.

Документ датовано 26 січня.

З січня минулого року Олег Волошин перебуває під санкціями США за "участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України".

Нагадаємо, 10 лютого СБУ оголосила підозру нардепу Олегу Волошину у державній зраді. За даними слідства, він сприяв країні-агресору у підривній діяльності проти України.

Про те, що депутат Волошин вирішив здати свій мандат, Фокус писав ще 29 січня.