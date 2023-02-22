Парламент подчиняется президенту, – эксперт об особенностях политики после вторжения России

Президент не встречается с главами всех парламентских фракций, а рассчитывает на свое большинство.

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После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину взаимодействие между президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой переросло в прямое управление. Об этом в комментарии Фокусу сказал политтехнолог Александр Кочетков.

"Парламент подчиняется президенту, – говорит эксперт. – То есть взаимодействие свелось к прямому управлению. Может, во время войны это и уместно, но эти функции должен выполнять не офис президента, а ставка верховного главнокомандующего. Не надо забывать, что любая монополия на власть – развращает. Неслучайно есть ограничения в президентских сроках. Иначе – это путь к мягкой или жесткой диктатуре. Большие полномочия, которые не прописаны и не предусмотрены Конституцией, плохо. Нам нужно менять, корректировать систему власти, чтобы ситуации, когда власть сосредотачивается в одном доме на Банковой, стали недопустимой".

Но, он признается, этот вопрос не на повестке дня во время войны.

С начала вторжения заседания парламента проходят в закрытом режиме из-за угроз национальной безопасности и лично парламентариям – без анонсов, а о принятых законах общество узнает постфактум.

Напомним, 24 февраля 2022 года ВР рассмотрела законопроєкт о всеобщей мобилизации.