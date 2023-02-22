Парламент підпорядковується президенту, – експерт про особливості політики після вторгнення Росії

Президент не зустрічається з головами всіх парламентських фракцій, а розраховує на свою більшість.

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Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну взаємодія між президентом Володимиром Зеленським і Верховною Радою переросла у пряме управління. Про це у коментарі Фокусу сказав політтехнолог Олександр Кочетков.

"Парламент підпорядковується президенту, — каже експерт. — Тобто взаємодія звелася до прямого управління. Може, під час війни це й доречно, але ці функції має виконувати не офіс президента, а ставка верховного головнокомандувача. Не треба забувати, що будь-яка монополія на владу — розбещує. Невипадково є обмеження в президентських термінах. Інакше — це шлях до м'якої або жорсткої диктатури. Великі повноваження, які не прописані й не передбачені Конституцією, погано. Нам потрібно міняти, коригувати систему влади, щоб ситуації, коли влада зосереджується в одному будинку на Банковій, стали неприпустимою".

Але, він зізнається, це питання не на порядку денному під час війни.

З початку вторгнення засідання парламенту проходять у закритому режимі через загрози національній безпеці й особисто парламентарям — без анонсів, а про ухвалені закони суспільство дізнається постфактум.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року ВР розглянула законопроєкт про загальну мобілізацію.