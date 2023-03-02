"Будет означать, что боимся": в Эстонии рассказали, что спасет Украину от нового вторжения РФ

Если НАТО откажется от Украины, это создаст в Европе "серую зону", а угрозу со стороны РФ устранить не получится, говорят в эстонском МИДе.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал союзников по НАТО не думать, что отказ принять Украину в альянс поможет обеспечить мир с Россией. По его словам, это затянет страну в "серую зону", в которой единственным средством сдерживания дальнейшей агрессии со стороны Москвы будет все более разрушительное оружие. Об этом Урмас Рейнсалу рассказал изданию Newsweek.

По словам дипломата, НАТО не должно игнорировать намерения Украины вступить в Североатлантический альянс. Более того, даже после войны в России может развиться реваншизм, который будет представлять угрозу для Киева.

Эстонский дипломат отметил, что НАТО должно быть привержено политике "открытых дверей" для Украины.

"Если мы скажем, что Украина не будет членом НАТО даже после этой войны, это будет означать, что мы боимся. Боимся того, что Россия снова нападет. И тогда страны НАТО будут вовлечены в мировую войну, или хотя бы войну за европейский континент", — сказал Рейнсалу.

По его словам, отказ от Украины будет означать, что Североатлантический альянс предсказывает, что масштабная война в Европе повторится, а российская угроза не устранена. Рейнсалу считает это наиболее опасным исходом.

Также глава МИД Эстонии заявил, что никакие другие договоренности между Украиной и Западом не смогут заменить членство в НАТО.

"Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, была бы поставка ядерного оружия в Украину", — сказал Рейнсалу.

Правда, он отметил, что такой сценарий развития событий очень нежелателен и практически невозможен. По словам Рейнсалу, оставление Украины вне зоны безопасности Запада оставит Киев в подвешенном состоянии и подорвет процесс восстановление страны.

Ранее генсек НАТО оценил вариант силового возвращения Крыма. Йенс Столтенберг отметил, что перед тем, как сесть за стол переговоров, Украина должна добиться военных успехов, а затем решить — какие условия ей приемлемы.

Еще напомним, что в НАТО рассказали, что сделают, если РФ решится на вторжение в Молдову. Сейчас Россия держит в Приднестровье оперативную группу войск со штаб-квартирой в Тирасполе.