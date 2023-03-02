"Означатиме, що боїмося": в Естонії розповіли, що врятує Україну від нового вторгнення РФ

Якщо НАТО відмовиться від України, це створить у Європі "сіру зону", а загрозу з боку РФ усунути не вдасться, кажуть в естонському МЗС.

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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав союзників по НАТО не думати, що відмова прийняти Україну до альянсу допоможе забезпечити мир із Росією. За його словами, це затягне країну в "сіру зону", в якій єдиним засобом стримування подальшої агресії з боку Москви буде дедалі більше руйнівна зброя. Про це Урмас Рейнсалу розповів виданню Newsweek.

За словами дипломата, НАТО не має ігнорувати намірів України вступити до Північноатлантичного альянсу. Більше того, навіть після війни в Росії може розвинутися реваншизм, який загрожуватиме Києву.

Естонський дипломат зазначив, що НАТО має бути прихильне до політики "відкритих дверей" для України.

" Якщо ми скажемо, що Україна не буде членом НАТО навіть після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося. Боїмося того, що Росія знову нападе. І тоді країни НАТО будуть залучені у світову війну, або хоча б війну за європейський континент", — сказав Рейнсалу.

За його словами, відмова від України означатиме, що Північноатлантичний альянс передбачає, що масштабна війна в Європі повториться, а російська загроза не усунута. Рейнсалу вважає це найбільш небезпечним результатом.

Також голова МЗС Естонії заявив, що жодні інші домовленості між Україною та Заходом не зможуть замінити членство в НАТО.

"Чесно кажучи, єдиною гарантією, окрім НАТО, було б постачання ядерної зброї в Україну", — сказав Рейнсалу.

Щоправда, він зазначив, що такий сценарій розвитку подій дуже небажаний та практично неможливий. За словами Рейнсалу, залишення України поза зоною безпеки Заходу залишить Київ у підвішеному стані та підірве процес відновлення країни.

Раніше генсек НАТО оцінив варіант силового повернення Криму. Єнс Столтенберг зазначив, що перед тим, як сісти за стіл переговорів, Україна має досягти військових успіхів, а потім вирішити — які умови їй прийнятні.

Ще нагадаємо, що в НАТО розповіли, що зроблять, якщо РФ зважиться на вторгнення до Молдови. Наразі Росія тримає у Придністров'ї оперативну групу військ зі штаб-квартирою у Тирасполі.