Санкции против РФ: Украина просит Евросоюз ввести новые ограничения

Спикер МИД Олег Николенко выразил обеспокоенность тем, что Россия до сих пор может без ограничений использовать свои ресурсы в ядерной энергетике, пользоваться ИТ-технологиями и получать прибыль от морской логистики.

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В Министерстве иностранных дел Украины просят Евросоюз сосредоточиться не только на контроле за выполнением актуальных антироссийских санкций, но и призывают не ослабевать санкционное давление на государство-агрессор. Об этом написал спикер ведомства Олег Николенко на своей странице в Фейсбуке.

"Мы благодарны Европейскому Союзу за лидерство в вопросе наложения беспрецедентных санкций против России. За год полномасштабного вторжения ЕС уже принял 10 санкционных пакетов.", — сказал Николенко.

Однако по словам спикера украинского МИД, в 10-й санкционный пакет не вошел ряд других ограничений, на которых настаивала Украина. Это:

ядерная энергетика (в частности дальнейшее ограничение деятельности корпорации "Росатом");

ИТ-технологии;

продажа бриллиантов;

морская логистика.

"Реальность такова, что Россия до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам. А это – сотни миллионов долларов, которые она направляет на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры в Украине. Поэтому не время ослаблять санкционное давление, пока идет война в сердце Европы", — подчеркнул Николенко.

Дипломат добавил, что Евросоюз должен как можно быстрее начать подготовку к принятию следующего, 11-го пакета санкций.

Кроме того, к "санкционной коалиции", по мнению Николенко, необходимо привлечь страны Азии и Латинской Америки.

Напомним, в начале марта США и ЕС призвали ОАЭ прекратить поставки электроники в РФ. На Западе обеспокоены резким увеличением экспорта электронных компонентов в Россию, которые могут быть использованы в военной промышленности. В 2022 году объем торговли этими товарами возрос до $283 млн.

Фокус также писал, что Соединенные Штаты уведомляют своих союзников о возможном введении новых санкций против Китая. Как сообщали журналисты Reuters, Вашингтон решится на такой шаг, если Пекин отправит Москве вооружение для войны против Украины.