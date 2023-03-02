Санкції проти РФ: Україна просить Євросоюз запровадити нові обмеження

Спікер МЗС Олег Ніколенко висловив стурбованість тим, що Росія досі може без обмежень використовувати свої ресурси в ядерній енергетиці, користуватися ІТ-технологіями та отримувати прибуток від морської логістики.

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У Міністерстві закордонних справ України просять Євросоюз зосередитись не лише на контролі за виконанням актуальних антиросійських санкцій, а й закликають не слабшати санкційний тиск на державу-агресор. Про це написав речник відомства Олег Ніколенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Ми вдячні Європейському Союзу за лідерство у питанні накладання безпрецедентних санкцій проти Росії. За рік повномасштабного вторгнення ЄС уже ухвалив 10 санкційних пакетів", — сказав Ніколенко.

Однак, за словами спікера українського МЗС, до 10-го санкційного пакета не увійшла низка інших обмежень, на яких наполягала Україна. Це:

ядерна енергетика (зокрема подальше обмеження діяльності корпорації "Росатом");

ІТ-технології;

продаж діамантів;

морська логістика.

"Реальність така, що Росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів. А це – сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні. Тому не час послаблювати санкційний тиск, доки триває війна у серці Європи", — підкреслив Ніколенко.

Дипломат додав, що Євросоюз має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакету санкцій.

Крім того, до "санкційної коаліції", на думку Ніколенка, необхідно залучити країни Азії та Латинської Америки.

Нагадаємо, на початку березня США та ЄС закликали ОАЕ припинити постачання електроніки до РФ. На Заході стурбовані різким збільшенням експорту електронних компонентів до Росії, які можуть бути використані у воєнній промисловості. 2022 року обсяг торгівлі цими товарами зріс до $283 млн.

Фокус також писав, що Сполучені Штати повідомляють своїх союзників про можливе запровадження нових санкцій проти Китаю. Як повідомляли журналісти Reuters, Вашингтон зважиться на такий крок, якщо Пекін відправить Москві озброєння для війни проти України.