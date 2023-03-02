Дело домработниц: суд приговорил мэра Полтавы к 5 годам лишения свободы за растрату 500 тысяч

Мамай заключил соглашение со следствием и сознался, что трудоустроил в "Институт развития города" на должность "урбанисток" двух женщин без высшего образования, которые на самом деле убирали у него дома. Зарплату они получали из горбюджета.

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Высший антикоррупционный суд Украины в четверг, 2 марта, признал мэра Полтавы Александра Мамая виновным по так называемому "делу домработниц" и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Тем не менее ВАКС решил освободить градоначальника от наказания с испытательным сроком на 1 год. Об этом пишет местное издание "Полтавщина", которое вело текстовую трансляцию судебного заседания.

Как уточняется, Мамай заключил сделку со следствием и полностью признал свою вину. В частности, мэр подтвердил, что в начале 2021 года поручил директору коммунальной организации "Институт развития города" Татьяне Татариной трудоустроить на предприятие в качестве "специалистов-урбанисток" Валентину Кропивну и Ольгу Кубай. В реальности женщины работали уборщицами в его частном доме на улице Свитанковой и в квартире на улице Великотырнивской.

Татарина, в свою очередь, созналась, что указанные особы на работу в "Институт развития города" не приходили. В то же время, они получали зарплату из городского бюджета.

"Они не работали, а деньги получали. На какую должность [их] там назначили я не знаю. Условия были, что они на работу не будут ходить, а [будут] получать заработную плату до 15 тысяч гривен", — цитирует его слова из зала суда издание "Полтавська хвиля".

По данным следствия, с января 2021 года по март 2022 года домработницы получили заработную плату на общую сумму почти 572 тыс. грн.

По решению суда, Мамай не сможет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями в течение одного года.

Татарину, Кропивну и Кубай суд также признал виновными. Они получили аналогичные приговоры — лишение свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 1 год.

[ + – ] Мэр Полтавы Александр Мамай устроил своих домработниц в "Институт развития города"

Напомним, в декабре прошлого года СМИ сообщали, что СБУ объявило подозрение Александру Мамаю в разглашении закрытой информацию о размещении подразделений ВСУ на территории Полтавы. 29 декабря сотрудники украинской спецслужбы провели следственные действия в здании Полтавского горсовета.

3 января мэр обратился к Владимиру Зеленскому, заявив, что подозрение о несанкционированном распространении информации является политически мотивированным. Он рассказал, что раскрыл данные о расположении части, обращаясь к депутатам с просьбой проголосовать за решения, касающиеся обеспечения военнослужащих.